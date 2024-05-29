Ознаки хірургічної операції: у стародавньому Єгипті вміли видаляти ракові пухлини – дослідження (фото)

Дослідники виявили сліди порізів навколо пухлин, що дозволяє припустити, що для видалення наростів використовувалися гострі металеві інструменти.

Рак часто вважають хворобою сучасності. Однак медичні тексти стародавнього Єгипту свідчать про те, що тодішні цілителі багато знали про онкологічні хвороби. Вчені навели нові докази – сліди хірургічного втручання в людському черепі, якому понад 4 тис років і заявили, що стародавні єгипетські лікарі, можливо, намагалися лікувати певні види раку хірургічним шляхом.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

Череп, фото якого оприлюднили дослідники, належав чоловіку, якому на час смерті було від 30 до 35 років. Він знаходиться в колекції Кембриджського університету (Велика Британія) за номером 236.

Дослідження показало, що давні цілителі знали, як видаляти ракові пухлини Фото: CNN

Із середини 19-го століття вчені досліджували деформації в черепі, які, ймовірно, виникли через злоякісні пухлини. Археологи вважають цей череп одним із найстаріших прикладів злоякісного новоутворення в стародавньому світі, що датується періодом між 2,686 і 2,345 роками до нашої ери.

Нове дослідження представило фото черепа, на якому видно пухлинні шрами. Це вчені розгледіли за допомогою цифрового мікроскопа та мікрокомп'ютерної томографії (КТ).

"Вперше людство хірургічним шляхом впоралося з тим, що ми сьогодні називаємо раком", – сказав історик Едгард Камарос з Університету Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

Лікарі намагалися видалити пухлину, поки пацієнт був ще живий, чи пухлину видаляли після смерті для аналізу, невідомо. Проте, сучасні вчені кажуть, якщо ці порізи були зроблені на живій людині, йдеться про якесь лікування, безпосередньо пов'язане з раком. Але якщо порізи були зроблені посмертно, це означає, що медичний розтин зробили, щоби дослідити злоякісне утворення.

"У будь-якому разі дивно думати, що вони провели хірургічне втручання. Але насправді ми не можемо відрізнити лікування від розтину", – сказав Камарос.

Тим часом археологи виявили відсутню ланку в еволюції динозаврів і представили нове дослідження.

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