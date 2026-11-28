Око людини / © Pixabay

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Нове дослідження виявило, що зникнення природного захисного рефлексу ока може бути важливою ознакою наближення кінця життя пацієнта. За спостереженнями науковців, відсутність цієї реакції суттєво підвищує ймовірність смерті протягом наступних 24 годин.

Про це пише видання Egeszseg Kalauz.

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Дослідники звернули увагу на рогівковий рефлекс — автоматичну реакцію, під час якої людина мимоволі заплющує повіки, коли щось торкається поверхні ока.

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Цей захисний механізм контролюється стовбуром мозку, який також відповідає за низку життєво важливих функцій, зокрема регуляцію дихання та рівня свідомості. На думку науковців, у міру згасання неврологічних функцій організму рефлекс може слабшати або зникати.

Результати дослідження опублікували в журналі BMJ Supportive & Palliative Care.

Що показали спостереження за пацієнтами

У дослідженні взяли участь 112 пацієнтів із запущеними онкологічними захворюваннями, які отримували допомогу в хоспісі. Лікарі попередньо оцінювали, що їм залишилося жити приблизно один-два тижні. Медсестри перевіряли рогівковий рефлекс тричі на день.

Результати показали, що серед пацієнтів, у яких рефлекс уже не викликався, 70,7% померли протягом наступних 24 годин. Статистично ймовірність смерті впродовж доби за відсутності цієї реакції була приблизно у 5,5 раза вищою, ніж у тих, у кого рефлекс зберігався.

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Подібну залежність виявили й серед пацієнтів у стані глибокої медикаментозної седації: протягом доби померли 71,2% тих, у кого рефлекс був відсутній, порівняно з 37,1% пацієнтів зі збереженою реакцією.

Чи можна точно визначити час смерті

Науковці наголошують, що відсутність рогівкового рефлексу не дає змоги точно передбачити момент смерті. Його зникнення може бути важливою додатковою ознакою для лікарів, але не є самостійним діагностичним критерієм.

Крім того, дослідження охоплювало лише пацієнтів із тяжкими онкологічними захворюваннями, тому його результати не можна автоматично поширювати на людей з іншими діагнозами.

Перевіряти рогівковий рефлекс мають медичні фахівці, оцінюючи його разом з іншими симптомами та загальним станом людини. Дослідники вважають, що для підтвердження результатів потрібні масштабніші дослідження в кількох медичних закладах.

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Нагадаємо, в останні дні або навіть години життя тяжкохворої людини температура та колір шкіри рук і ніг можуть помітно змінюватися. Це пов’язано з поступовим уповільненням кровообігу.

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