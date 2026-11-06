Озонова діра розростається: чому Земля втратила частину свого захисту

Озонова діра. Ілюстративне зображення / © vgorode.ru

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Озонова діра над Антарктидою досягла найбільших розмірів за останні десять років. Причиною стали нетипові погодні умови в атмосфері над Південним полюсом, які сприяли формуванню особливо потужного полярного вихору та прискорили руйнування озонового шару. На піку площа озонової діри перевищила 27 мільйонів квадратних кілометрів — це більш ніж удвічі більше за територію Сполучених Штатів.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail із посиланням на результати спостережень Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та NASA.

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За даними американських науковців, у період із 7 вересня до 13 жовтня середня площа антарктичної озонової діри становила близько 9,6 мільйона квадратних миль (25 мільйонів квадратних кілометрів).

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Водночас найбільших розмірів вона досягла 18 вересня, коли її площа сягнула 10,5 мільйона квадратних миль (27,1 мільйона квадратних кілометрів). Це приблизно втричі перевищує площу США та становить близько 90% від абсолютного рекорду, зафіксованого у вересні 2000 року.

За 48 років супутникових спостережень нинішня озонова діра посіла сьоме місце за величиною. Востаннє настільки масштабне виснаження озонового шару над Антарктидою спостерігали близько десяти років тому.

Науковці наголошують, що незвичайно великі розміри цьогорічної діри не означають, що багаторічний процес відновлення озонового шару припинився. Важливу роль у цьому випадку відіграли саме особливості атмосферної циркуляції.

Що прискорило руйнування озону

Як пояснив провідний науковець Університету Мериленду та керівник дослідницької групи NASA з вивчення озону Пол Ньюман, останніми роками щорічна озонова діра починала формуватися пізніше, що свідчило про поступове відновлення захисного шару атмосфери.

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Однак цього сезону ситуація змінилася через незвичайно потужний полярний вихор.

«Останніми роками щорічна озонова діра формувалася пізніше в сезоні, що свідчить про відновлення озонового шару. Проте незвичайно потужний полярний вихор цього сезону продовжив руйнування озону в Антарктиці, дозволивши дірі розростися до масштабів, яких ми не бачили вже десятиліття», — пояснив Ньюман.

За словами науковця NOAA Емі Батлер, однією з причин незвичайної сили полярного вихору стала слабка активність атмосферних хвиль у серпні та вересні.

Зазвичай великомасштабні погодні системи, які підіймаються з нижніх шарів атмосфери, порушують структуру полярного вихору та послаблюють його. Проте цього року їхній вплив виявився значно меншим.

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«Ця слабка хвильова активність утримувала найсильніші вітри полярного вихору далі від Південного полюса на кілька градусів широти, створивши більшу площу з ідеальними умовами для руйнування озону», — зазначила Батлер.

Таким чином, нетипова атмосферна циркуляція створила сприятливі умови для масштабнішого руйнування озонового шару над Антарктидою.

Діра могла бути ще більшою

Попри цьогорічний рекорд, науковці підкреслюють, що ситуація могла бути значно гіршою, якби людство не скоротило використання речовин, які руйнують озоновий шар.

Пол Ньюман зазначив, що озонова діра 2026 року могла б бути ще на 1–2 мільйони квадратних миль (приблизно 3,5 мільйона квадратних кілометрів) більшою, якби концентрація озоноруйнівних речовин в атмосфері залишалася на рівні 2000 року.

Йдеться насамперед про хлорфторвуглеці (ХФВ), які раніше широко використовувалися у холодильниках, кондиціонерах, аерозольних балончиках та будівельних матеріалах. Потрапляючи у стратосферу, ці сполуки під дією ультрафіолетового випромінювання вивільняють атоми хлору та брому, які запускають хімічні реакції руйнування озону.

Важливим кроком у боротьбі з цією проблемою стало ухвалення у 1987 році Монреальського протоколу, який передбачив поступову відмову від виробництва та використання основних озоноруйнівних речовин.

Хоча їхні залишки досі перебувають в атмосфері, вчені очікують, що більшість цих сполук зникне до 2070-х років. За сприятливого розвитку ситуації це дозволить озоновому шару повністю відновитися.

Чому озоновий шар важливий для Землі

Стратосферний озон виконує роль природного захисного екрана планети, поглинаючи значну частину небезпечного ультрафіолетового випромінювання Сонця.

Його виснаження збільшує кількість ультрафіолету, що досягає поверхні Землі. Це підвищує ризик раку шкіри та катаракти, може негативно впливати на імунну систему людей, а також завдавати шкоди рослинам і морським екосистемам.

Озонова діра над Антарктидою утворюється щороку навесні у Південній півкулі, коли поєднуються низькі температури, сонячне випромінювання та наявність хлору й брому в атмосфері.

Водночас науковці застерігають, що, попри помітні ознаки відновлення озонового шару, його стан залишається далеким від рівня, який спостерігався до масштабного поширення промислових озоноруйнівних речовин.

Окремі дослідження також вказують на можливі проблеми з відновленням озону в деяких широтах, зокрема через зміни атмосферної циркуляції, пов’язані з глобальним потеплінням, та вплив інших короткоживучих хімічних сполук.

Нагадаємо, потужна сонячна буря у травні 2024 року порушила роботу природного радіаційного бар’єра Землі, який зазвичай не пропускає до внутрішніх областей навколо планети найнебезпечніші високоенергетичні електрони. Внаслідок цього всередині захищеної зони виник потужний сплеск радіації.

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