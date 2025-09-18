Озонова діра зникає: коли чекати на її повне відновлення

Атмосфера Землі / © NASA

Озонова діра над Антарктидою поступово зменшується і, за прогнозами вчених, може повністю зникнути до 2066 року.

Про це повідомило видання Iflscience, посилаючись на останній бюлетень Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

За даними дослідників, у 2024 році діра в озоновому шарі була помітно меншою, ніж у попередні роки. Це стало результатом довготривалої глобальної політики, спрямованої на скорочення використання хімічних речовин, що руйнують озон. Зокрема, саме Монреальський протокол 1987 року став ключовим у забороні хлорфторвуглеців — сполук, які спричиняли утворення «дірки» у стратосфері.

ВМО зазначає, що глобальний рівень озону у 2024 році був вищим, ніж у попередні роки. Над Антарктидою виснаження шару досягло свого піка 29 вересня, однак його дефіцит був значно меншим порівняно з показниками 2020–2023 років і нижчим за середні значення за період 1990–2020 років.

Якщо нинішні міжнародні заходи залишатимуться ефективними, то відновлення відбудеться у різні терміни залежно від регіону. Для більшості частин світу озоновий шар може відновитися вже до 2040 року, для Арктики — до 2045-го, а для Антарктиди — до 2066 року.

Озоновий шар розташований на висоті від 15 до 30 кілометрів над Землею і виконує життєво важливу функцію — захищає планету від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Без нього рівень раку шкіри, катаракти та порушень імунної системи був би значно вищим, а екосистеми, зокрема морський планктон, зазнали б серйозних втрат.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що відновлення озонового шару «нагадує нам, що коли нації дослухаються до попереджень науки, прогрес можливий». Науковці ж наголошують: успіх у цій сфері є важливим сигналом, що спільні міжнародні дії можуть давати реальний результат у боротьбі з глобальними загрозами.

Нагадаємо, дослідники з’ясували, чому Антарктида нагрівається швидше за інші регіони планети.