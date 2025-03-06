Озоновий шар відновлюється: вчені прогнозують зникнення дірки над Антарктидою

Науковці впевнені, що якщо тенденція збережеться, до 2035 року може настати перший рік без сезонного виснаження озонового шару над Антарктидою.

Чотири десятиліття тому науковці забили на сполох через виявлення значного виснаження озонового шару над Антарктидою. Це загрожувало Землі збільшенням рівня ультрафіолетового випромінювання, що могло спричинити рак шкіри, катаракту та негативно вплинути на екосистеми. Проте нове дослідження підтверджує, що озонова дірка поступово зникає. Якщо поточна тенденція збережеться, цей процес може стати незворотним, і озоновий шар залишиться цілим назавжди.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Сьюзан Соломон із Масачусетського технологічного інституту зазначила:

"Є багато якісних даних, які показують, що озонова дірка над Антарктикою стає меншою. Висновок такий, що з 95-відсотковою ймовірністю вона відновлюється. Це приголомшливо. І це показує, що ми справді можемо вирішувати екологічні проблеми".

Озонова діра насправді гоїться, виявили експерти. І якщо тенденція збережеться, вона може зрештою залишитися закритою назавжди, заявили вони / Фото: Daily Mail

Як вдалося зупинити руйнування озонового шару?

У 1985 році вчені зафіксували озонову дірку, яка формувалася над Антарктидою під час південної весни. Дослідження швидко виявили причину – хлорфторвуглеці (ХФУ), що використовувалися у холодильниках, кондиціонерах, ізоляційних матеріалах та аерозольних балончиках.

Піднімаючись до стратосфери, ці хімічні сполуки руйнували озоновий шар, особливо за певних погодних умов. Усвідомивши небезпеку, міжнародна спільнота ухвалила Монреальський протокол – угоду, що передбачала поетапне припинення виробництва та використання ХФУ.

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До 2016 року спостерігалися перші явні ознаки відновлення озонового шару. Однак науковці не могли впевнено сказати, чи це сталося через зниження рівня ХФУ, чи через природні коливання, такі як Ель-Ніньо, Ла-Нінья або полярний вихор.

Щоб отримати точніші висновки, дослідники застосували комп’ютерне моделювання атмосфери, яке допомогло відстежити зміни рівня озону. Аналіз підтвердив, що головною причиною відновлення є саме скорочення викидів озоноруйнівних речовин.

Коли озонова дірка зникне?

Науковці впевнені, що якщо тенденція збережеться, до 2035 року може настати перший рік без сезонного виснаження озонового шару над Антарктидою.

Дослідник Пейдун Ван заявив: "До 2035 року ми можемо стати свідками року, коли в Антарктиці взагалі не буде виснаження озону. І це буде дуже хвилююче".

Вчений також зазначив, що багато людей ще за свого життя зможуть побачити, як озонова дірка зникне повністю.