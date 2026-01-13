Падіння «Габбла» стає неминучим: чому телескоп може становити загрозу для людей

Телескоп Габбл / © Суспільне надбання

Космічний телескоп «Габбл», який майже 35 років допомагає астрономам досліджувати Всесвіт, поступово втрачає орбіту й у майбутньому може неконтрольовано зійти в атмосферу Землі. Нове дослідження показує: ймовірність небезпеки для людей вища, ніж очікувалося.

Про це повідомило видання Iflscience.

«Габбл» працює на низькій орбіті, рухаючись зі швидкістю понад 28 тис. км/год і здійснивши понад 1,3 млн наукових спостережень від моменту запуску у 1990 році. Саме завдяки його даним ученим вдалося уточнити вік Всесвіту до 13,8 млрд років і відкрити прискорення космічного розширення.

Однак з кожним роком телескоп опускається все нижче через опір верхніх шарів атмосфери. Раніше астронавти під час місій обслуговування підіймали його на вищу орбіту шатлами, але після завершення програми це стало неможливим.

За новими оцінками, орбіта «Габбла» продовжить зменшуватися, доки апарат не увійде в атмосферу. Прогнози різняться: оптимістичний сценарій — утримання на орбіті до 2040 року, песимістичний — падіння вже у 2029-му. Найімовірніше повернення очікують у 2033 році.

Дослідники попереджають: телескоп не був створений для контрольованого зведення з орбіти, тому частина його конструкції може не згоріти повністю й досягти поверхні. За моделями, уламки здатні розсипатися смугою завдовжки 350–800 км.

Ризики для людей залишаються низькими, але перевищують прийнятні стандарти NASA. За середнім прогнозом, ймовірність жертв коливається від 1:330 — значно більше від нормативу 1:10 000 — до 1:31 000. У разі падіння уламків на густонаселені райони, як-от Макао, можливі від двох до чотирьох жертв; у Гонконзі чи Сінгапурі — щонайменше одна.

Автори дослідження наполягають на подальших розрахунках з урахуванням сонячної активності, геомагнітних умов і прогнозів чисельності населення. Адже навіть легендарний «Габбл» може завершити місію небажаним інцидентом, якщо його падіння станеться без контролю.

Нагадаємо, вчені зафіксували 10-секундний гамма-сплеск із віддаленої точки Всесвіту, що розташована на відстані 13 мільярдів світлових років.