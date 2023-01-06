Палеонтологи виявили у Китаї птаха з головою динозавра (відео)

Пернатий динозавр жив близько 120 мільйонів років тому.

Вчені з Китайської академії наук виявили останки давньої вимерлої птиці з черепом, характерним для динозаврів. Однак до цього часу вчені не могли зрозуміти, як сталася ця неймовірна трансформація.

Про це пише Science Alert.

Учені вивчали осадові породи на півночі Китаю, коли виявили скелети пернатих динозаврів (Cratonavis) і ранніх птахів, зокрема конфуціусорнісів (Confuciusornis Santus). Дослідники використовували комп'ютерну томографію високої роздільної здатності, а потім використовували цифрові версії мінералізованих кісток, щоб реконструювати форму черепа та скелета.

Результати показують, що Cratonavis мав голову майже таку ж, як у динозаврів, наприклад, Tyrannosaurus rex.

За словами палеонтолога Чжихен Лі, подальші дослідження показали, що більшість птахів крейдового періоду не могли рухати дзьобом окремо від черепної коробки та нижньої щелепи.

Дослідники вважають, що кратонавіс розташований на генеалогічному дереві десь між довгохвостим археоптериксом і орнітотораками. Ще одна дивовижна особливість, яку виявили вчені, полягає в тому, що в стародавнього "птахозавра" була довга лопатка та перша плюснева кістка (кістка стопи) — ці особливості рідко зустрічаються в інших динозаврів і відсутні в сучасних птахів.

Раніше стало відомо, що дослідники виявили під Атлантичним океаном біля берегів Західної Африки новий ударний кратер. Він утворився, найімовірніше, також 66 млн років тому, як і знаменитий кратер Чикшулуб у Мексиці після падіння великого астероїда, який, як вважається, знищив майже всіх динозаврів. Нове дослідження може змінити наші знання про те, як вимерли динозаври, адже їх могли знищити два або більше астероїдів.

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