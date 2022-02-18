Палеонтологи вперше знайшли останки гігантського "безрукого" динозавра

Динозавр був досвідченим хижаком, вважають дослідники.

Виявлені під час нещодавнього дослідження в Аргентині скам'янілості гігантського динозавра належать "безрукому" динозавру, якого вчені назвали Guemesia ochoai.

Про це пише Weather.com.

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Попри неймовірно крихітні верхні кінцівки, яких практично не було видно і які не виконували жодної функції, динозавр був досвідченим хижаком.

Новий вид є близьким родичем предків динозаврів, відомих як абелізавриди, в яких передні кінцівки були недорозвиненими й ще меншими, ніж у тиранозавра рекса. Абелізавриди належали до підряду тероподів, що досягали висоти від 4 до 9 метрів. Ці істоти могли пожирати таких величезних динозаврів, як титанозаври, і знову ж таки без допомоги передніх лап.

Невеликий недолік G. ochoai відшкодовував потужною головою та щелепами. Він мешкав у Патагонії та на стародавньому південному суперконтиненті Гондвана понад 70 мільйонів років тому.

Як зазначають вчені, цей динозавр дуже незвичайний для свого вигляду. Він має кілька ключових характеристик, що дозволяють припустити, що це новий вид, який може надати нову інформацію про один із регіонів світу, про який вченим не так багато відомо.

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Раніше вчені назвали точну дату вимирання динозаврів. За даними дослідників, метеорит упав у період переходу від весни до літа в північній півкулі - тобто динозаври загинули у червні.

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