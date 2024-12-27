Палома та Антоніо: шоковані дослідники знайшли ще дві "мумії іншопланетян" (фото)

У перуанській пустелі продовжують знаходити "мумії іншопланетян", що спантеличило дослідників.

Про це пише LADbible.

Подібні до тих, що раніше були викопані в пустелі Наска, два нових тіла – Палома та Антоніо – також мають три пальці, як і попередні мумії, але мають маленькі, розкосі очі, і є, як кажуть, розміром з "невисоку дорослу людину".

Нещодавно їх проаналізував доктор Давид Руїс Вела, колишній президент Медичної асоціації Перу, і виявив, що це людські органи зі структурою мозку, навіть стверджуючи, що Антоніо мав ножове поранення в груди. У Паломи також було волосся, що вперше трапилося з муміями, хоча вважається, що їм 1500 років.

Ті, хто працював над тілами, також припускають, що вони були скам'янілими завдяки водоростям, які дозволили їм так довго зберігатися, а також високотоксичному клею. Ці матеріали "не відповідають тогочасним", що додає ще більше запитань і здивування щодо цих цифр.

Знайдено нові "мумії іншопланетян" / Фото: ARV

Вони не схожі на попередні мумії, знайдені Гайме Мауссаном, оскільки ці дві мають різні риси обличчя і розмір, а також поранення Антоніо.

"У нього є удар ножем, який зламав ребра з лівого боку грудної клітки, проник через грудну клітку, живіт, печінку і повністю перфорував його зсередини, — пояснив доктор Вела. — Це перший випадок, коли ми знайшли висохле тіло з волоссям, волосся мідного кольору. Ця істота прожила 60 років".

Нові мумії відрізняються від усіх, що були виявлені раніше / Фото: ARV

Нагадаємо, Мауссан продемонстрував Конгресу Мексики близько десятка цих іншопланетних тіл, стверджуючи, що вони є доказом існування прибульців, які колись ходили Землею. Втім, скептики натомість стверджують, що мумії — це ляльки, створені грабіжниками могил.

Повідомляється, що загадкові трупи були знайдені захованими в печері в Наска 2017 року, а багатовікові "іншопланетяни" мають "30% невідомих" ДНК. Тепер усі троє конгресменів перуанського комітету підтримали ініціативу дозволити досліджувати суперечливі мумії Наска в США.

У презентації, яка відбулася минулого місяця, комітет підтримав пропозицію, яка означала, що їхні вчені працюватимуть разом з американськими для дослідження нібито зовнішніх істот. Перуанський конгресмен Герман Такурі, член арбітражної партії Блоку та комісії з питань культури, організував публічні слухання в Конгресі Республіки Перу для обговорення можливого існування іншопланетян і "мумій тридактилів".

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