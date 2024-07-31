Пам'ять золотих рибок триває не три секунди: експерт приголомшив, як довго зберігаються спогади

Пам'ять золотої рибки довша за три секунди, виявив експерт.

Про це пише Daily Star.

Професор Кулум Браун сказав, що віра в те, що риба може запам'ятовувати лише короткі проміжки часу, є "смішною" після того, як його дослідження показало, що вибіркова група риб змогла згадати шляхи втечі з сітки.

Поведінковий еколог зазначив, що, як і будь-який інший живий організм, риби пристосовані до навчання пам'яті, і якби це було не так, вони б "не протрималися довго в реальному світі".

Професор Браун з Університету Маккуорі в Сіднеї, Австралія, вважається "відомим поборником риб'ячого інтелекту". Він сказав: "Незалежно від того, де ви перебуваєте, люди мають дуже, дуже низькі очікування щодо пам'яті золотих рибок. І я не думаю, що справа саме в золотих рибках – я думаю, що золоті рибки символізують риб загалом. Існує поширена легенда про те, що риби мають жахливу здатність до пам'яті. І, ймовірно, якщо вони не можуть нічого запам'ятати, вони не можуть нічому навчитися".

Щоб зробити свої висновки, професор Браун провів серію експериментів на траулері. Він виготовив мініатюрну модель, яка демонструвала, як риба потрапляє в сіті, а також встановлювала шляхи для втечі. Браун виявив, що риба все краще і краще розуміє, де шлях до порятунку.

Мало того, професор знайшов докази довготривалої пам'яті і сказав, що після повернення риб до апарату через 11 місяців, вони все ще могли згадати шлях втечі.

Він продовжив: "І до кінця чотирьох або п'яти випробувань вони, в основному, спокійно плавали перед сіткою. А десь на півдорозі донизу по акваріуму вони буквально розверталися і пропливали прямо крізь отвір. І я подумав: "Вау, це неймовірно". За словами експерта, риби не лише впізнають одна одну, але й надають перевагу знайомим особинам, а не незнайомим. "Майже так само, як це роблять люди, якщо ви йдете на вечірку. Ми всі знаємо, що форель і лосось щороку повертаються в одне й те саме місце для розмноження. І це насправді є звичним явищем для багатьох рибалок. Існують фантастичні докази того, що схеми міграції, нерестова поведінка та місця нагулу рибалок культурно передаються від покоління до покоління від індивіда до індивіда. Насправді, якщо розібратися, то більшість поведінкових реакцій більшості тварин є адаптованими та відрегульованими за допомогою пам'яті. І я смію стверджувати, що будь-яка тварина, яка не має такої здатності, риба чи інша, не протрималася б довго в реальному світі".

Професор Браун сказав, що, озираючись назад, віра в те, що пам'ять риб коротка, є "просто божевільною ідеєю". "Вся концепція двосекундної пам'яті просто смішна", - додав він.

Університетський викладач зазначив, що має "цинічний погляд" на те, звідки, на його думку, походить ця віра. "Це свого роду виправдання для поганого ставлення до них, тому що якщо ми низької думки про їхній інтелект, то, можливо, ми можемо зловживати ними і нам це зійде з рук", - сказав він. "Дещо менш цинічна перспектива полягає в тому, що люди мають викривлене уявлення про те, як працює еволюція".

Нагадаємо, шимпанзе спілкуються схожими на людські жестами на регіональних діалектах. Шимпанзе та люди вже на 98,8% мають одну й ту саму ДНК — їм теж слід навчитися спілкуватися.

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