Панцирі черепах можуть свідчити про радіоактивне забруднення – дослідження

Виявилося, що черепахи можуть зберігати інформацію про навколишнє середовище впродовж багатьох років.

Вчені з'ясували, що шари черепах можна використовувати як позначку періодів часу з ядерними опадами. Дослідження опубліковане в науковому журналі PNAS Nexus.

Про це повідомляє The Guardian.

Подробиці

Дослідники зосередилися на черепахах із районів, де спостерігалося ядерне забруднення, та виміряли кількість урану, який був присутній у зовнішньому панцирі, що зазвичай складається з кератину. Кожен шар панцира відповідає одному року життя черепахи, відтак може розповісти про те, що відбувалося в навколишньому середовищі.

Було вивчено п'ять різних хелоній із природничо-історичних колекцій. Один із них був привезений з атола Еніветак та зібраний у 1978 році. Атол Еніветак і його сусід, атол Бікіні в Тихому океані, були місцем проведення 67 ядерних випробувань, причому Еніветак – місцем 43 з них. Мабуть, черепаха не була жива під час випробувань, проте дослідники все одно виявили в ній забруднення ураном через 20 років після закінчення випробувань.

При цьому вживання в їжу забруднених ураном водоростей або інше успадковане забруднення могло сприяти наявності урану в цій черепасі.

Так, вчені вивчили й східну коробчасту черепаху з Ок-Ріджа (Теннессі, США), де розташований ядерний об'єкт, на якому з 1943 року виробляють і переробляють уран. Черепаха, яку вивчали звідти, було спіймано у 1962 році і, можливо, вона містить біоакумульовані радіонукліди або радіоактивні матеріали з уранових відходів у цьому районі.

Автори експерименту змогли визначити ізотопний склад урану на щитку цих черепах.

Проведені досліди підтверджують ідею, що ці тварини можуть біоакумулювати радіонукліди, створені або людиною, або з навколишнього середовища. Це також підтверджує ідею, що ці тварини, які часто живуть довго, можуть записувати інформацію про діяльність людини з ядерними ландшафтами протягом тривалого періоду.

"Ми очікуємо, що об'єднання аналізу історично зібраних та сучасних зразків значно розширить наші можливості моніторингу навколишнього середовища, оскільки вони пов'язані з поточними питаннями ядерного забруднення", – йдеться у дослідженні.

Раніше вчені встановили, що може існувати ще одна фундаментальна сила природи. Теорія про існування п'ятої з них отримала поштовх завдяки несподіваним коливанням субатомної частинки, виявили фізики.

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