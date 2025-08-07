Панорама Марса 2025: NASA показало фото Червоної планети за ясної погоди

Perseverance зняв унікальний Марс / © Associated Press

Чисте небо над Марсом зафіксовано на унікальному панорамному світлинах, що зробив ровер Perseverance. Команда місії NASA Perseverance використала рідкісний момент — ясний день без пилу, щоб зафіксувати одну з найдеталізованіших панорам Червоної планети. На знімках видно об’єкти на відстані до 65 км від місця перебування марсохода.

Про це йдеться у матеріалі NASA.

Найчіткіше зображення марсіанського горизонту

Через постійний пил у марсіанській атмосфері оглядовість зазвичай сильно обмежена.

Проте 26 травня 2025 року погодні умови на Марсі тимчасово змінилися — небо прояснилось, відкривши чудовий краєвид.

У цей день Perseverance, який працює всередині кратера Єзеро, зробив 96 знімків. Їх об’єднали в панораму, яку вважають однією з найвищої роздільної здатності за всю історію досліджень планети. На ній можна побачити далекі пагорби, що знаходяться аж за 65 км від ровера.

NASA представило два варіанти панорами

Панораму Марса зазнімкував Perseverance 26 травня 2025 року - кольори природні Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / © NASA

У природних кольорах, де небо має характерний червонуватий відтінок.

Панораму Марса зазнімкував Perseverance 26 травня 2025 року - кольори підсилили Фото: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS / © NASA

У посиленому кольоровому форматі, що демонструє блакитне небо — ілюзію, яка дозволяє краще розрізняти рельєф і структури.

Цікавий марсіанський камінь

Серед помітних деталей — великий валун, що лежить на темній дюні у формі півмісяця, трохи праворуч від центру панорами. Він знаходиться лише за 4,4 метра від Perseverance. Такий тип валунів геологи називають «плавучими», адже вони могли утворитися в іншому місці і з часом переміститися — через воду, вітер або геологічні зсуви. Ймовірно, цей валун потрапив на місце до утворення дюни.

Марсохід залишає сліди дослідження

На нижній частині панорами видно яскраве біле кільце — це слід від бура Perseverance, який проник у поверхню 22 травня. Мета — вивчити структуру порід під запиленим верхнім шаром, перш ніж відібрати зразок для зберігання у титановій капсулі.

Через два дні ровер провів детальний аналіз місцевих мінералів. Цей район вважається одним із найдавніших, які вивчав Perseverance — можливо, він навіть старіший за сам кратер Єзеро.

На правому краю зображення видно сліди пересування ровера. Вони тягнуться на 90 метрів і зникають за поворотом — у напрямку попередньої зупинки.

Особливо цікавою є межа між двома типами порід, що проходить по центру панорами. Світліші, ближчі до ровера породи містять багато олівіну. Темніші, розташовані далі, імовірно, є глинистими утвореннями значно давнішого походження.

Нагадаємо, вчені довели, що космічні промені здатні створювати енергію для життя під поверхнею Марса, Енцелада та Європи.