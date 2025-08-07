- Дата публікації
Панорама Марса 2025: NASA показало фото Червоної планети за ясної погоди
NASA опублікувало найдеталізованіше зображення Марса з кратера Єзеро.
Чисте небо над Марсом зафіксовано на унікальному панорамному світлинах, що зробив ровер Perseverance. Команда місії NASA Perseverance використала рідкісний момент — ясний день без пилу, щоб зафіксувати одну з найдеталізованіших панорам Червоної планети. На знімках видно об’єкти на відстані до 65 км від місця перебування марсохода.
Про це йдеться у матеріалі NASA.
Найчіткіше зображення марсіанського горизонту
Через постійний пил у марсіанській атмосфері оглядовість зазвичай сильно обмежена.
Проте 26 травня 2025 року погодні умови на Марсі тимчасово змінилися — небо прояснилось, відкривши чудовий краєвид.
У цей день Perseverance, який працює всередині кратера Єзеро, зробив 96 знімків. Їх об’єднали в панораму, яку вважають однією з найвищої роздільної здатності за всю історію досліджень планети. На ній можна побачити далекі пагорби, що знаходяться аж за 65 км від ровера.
NASA представило два варіанти панорами
У природних кольорах, де небо має характерний червонуватий відтінок.
У посиленому кольоровому форматі, що демонструє блакитне небо — ілюзію, яка дозволяє краще розрізняти рельєф і структури.
Цікавий марсіанський камінь
Серед помітних деталей — великий валун, що лежить на темній дюні у формі півмісяця, трохи праворуч від центру панорами. Він знаходиться лише за 4,4 метра від Perseverance. Такий тип валунів геологи називають «плавучими», адже вони могли утворитися в іншому місці і з часом переміститися — через воду, вітер або геологічні зсуви. Ймовірно, цей валун потрапив на місце до утворення дюни.
Марсохід залишає сліди дослідження
На нижній частині панорами видно яскраве біле кільце — це слід від бура Perseverance, який проник у поверхню 22 травня. Мета — вивчити структуру порід під запиленим верхнім шаром, перш ніж відібрати зразок для зберігання у титановій капсулі.
Через два дні ровер провів детальний аналіз місцевих мінералів. Цей район вважається одним із найдавніших, які вивчав Perseverance — можливо, він навіть старіший за сам кратер Єзеро.
На правому краю зображення видно сліди пересування ровера. Вони тягнуться на 90 метрів і зникають за поворотом — у напрямку попередньої зупинки.
Особливо цікавою є межа між двома типами порід, що проходить по центру панорами. Світліші, ближчі до ровера породи містять багато олівіну. Темніші, розташовані далі, імовірно, є глинистими утвореннями значно давнішого походження.
Нагадаємо, вчені довели, що космічні промені здатні створювати енергію для життя під поверхнею Марса, Енцелада та Європи.