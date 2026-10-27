Паперові соломинки можуть бути небезпечнішими за пластикові: вчені зробили несподіване відкриття

Паперові соломинки можуть шкодити довкіллю більше за пластикові / © Pexels

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Паперові соломинки, які стали популярною альтернативою пластиковим через екологічні міркування, за деякими показниками можуть завдавати більшої шкоди довкіллю. Дослідження в Південній Кореї показало, що їхній канцерогенний вплив у 6,33 раза вищий, ніж у традиційних пластикових аналогів.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Науковці вирішили оцінити, якої шкоди можуть завдавати різні види соломинок на всіх етапах їхнього існування. Для порівняння обрали чотири варіанти: паперові вироби, звичайні пластикові, біорозкладні пластикові та виготовлені з використанням цукрової тростини.

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Під час аналізу враховували 16 категорій впливу на природу та здоров’я людей. Дослідників цікавило, зокрема, як виготовлення та утилізація соломинок позначаються на кліматі, якості повітря, рівні забруднення та викидах потенційно небезпечних речовин.

Причому оцінювання не обмежувалося лише готовою продукцією. Фахівці простежили весь шлях матеріалів — від видобування або отримання сировини до виробництва соломинок і поводження з ними після використання.

Чим паперові соломинки поступилися пластиковим

За результатами дослідження, показник канцерогенного впливу паперових соломинок виявився у 6,33 раза вищим, ніж пластикових. Крім того, паперові вироби мали у 2,04 раза більший вплив на підвищення кислотності навколишнього середовища.

Підвищення кислотності ґрунтів і водойм може негативно позначатися на рослинах, тваринах та екосистемах. Саме тому цей чинник також врахували під час порівняння матеріалів.

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Загальна картина виявилася несподіваною: звичайні пластикові соломинки отримали найкращі результати в 10 із 16 категорій, за якими проводили оцінювання.

Зокрема, вони мали найменший негативний вплив за показниками, пов’язаними зі зміною клімату, забрудненням атмосфери та токсичністю для людини.

Паперові вироби, своєю чергою, опинилися на останньому місці у трьох категоріях.

Однак найгірші результати за найбільшою кількістю показників продемонстрували соломинки з пластику на рослинній основі — біо-ПЕ. Вони поступилися іншим варіантам у десяти категоріях, серед яких вплив на озоновий шар, утворення смогу та закислення ґрунтів і води.

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Для розрахунку наслідків утилізації автори дослідження використали сценарій, за якого 74% викинутих соломинок спалюють. Решта 26%, за їхніми припущеннями, потрапляють на полігони для захоронення відходів.

Чому паперові соломинки не так просто переробити

Проблеми з паперовими соломинками не обмежуються показниками їхнього впливу на довкілля. Науковці також звернули увагу на труднощі, які виникають після того, як такі вироби потрапляють у сміття.

Хоча паперові соломинки часто представляють як матеріал, придатний до перероблення, фактично зробити це не завжди просто.

Одна з причин — їхні розміри. Через те, що соломинки маленькі, обладнанню на переробних підприємствах складно відокремлювати їх від загальної маси відходів.

До того ж папір — не єдиний матеріал, який використовують для їхнього виготовлення. У конструкції можуть бути спеціальні покриття та клеї, що створюють додаткові перешкоди під час перероблення.

У Південній Кореї заговорили про провал екологічної політики

Висновки дослідників спричинили критику рішень щодо заміни традиційного пластику альтернативними матеріалами.

Зокрема, південнокорейський законодавець Кім Ві Сан звинуватив уряд у просуванні неефективних замінників під виглядом екологічних рішень.

Він закликав владу визнати невдачу такої політики та не повертатися до подібної практики.

Результати дослідження можуть стати аргументом і в дискусії про обмеження пластикових соломинок у Сполучених Штатах.

У низці американських штатів, зокрема Каліфорнії, Нью-Йорку та Нью-Джерсі, діють обмеження, відповідно до яких багато закладів не повинні пропонувати пластикові соломинки без прохання відвідувача.

У Нью-Йорку така заборона на автоматичне надання соломинок поширюється на ресторани та інші підприємства харчування.

Як паперові соломинки повернулися в повсякденне використання

Історія паперових соломинок розпочалася задовго до сучасних екологічних кампаній. Вони з’явилися ще 1888 року та використовувалися до того, як ринок поступово перейшов на пластикові вироби.

У середині минулого століття пластик почав витісняти папір завдяки нижчій вартості та більшій міцності. Згодом саме пластикові соломинки стали звичним виробом у закладах харчування.

Однак приблизно 2018 року тенденція змінилася. На тлі занепокоєння кількістю пластикових відходів у Світовому океані та поширення екологічних кампаній паперові альтернативи знову набули популярності.

Цьому також сприяли рішення міст щодо обмеження одноразового пластику.

Тепер результати південнокорейського дослідження порушують питання про екологічні переваги такої заміни.

Нагадаємо, американський стартап Radical Numerics заявив про використання вірусів, створених за допомогою штучного інтелекту, для лікування пацієнта з небезпечною бактеріальною інфекцією.

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