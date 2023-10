Пара знайшла зуби гігантської акули, яка вимерла 3,5 млн років тому - відео

У Мексиці пара знайшла зуби акули мегалодона у затопленій печері.

Про це пише ladbible.com.

15-метрові акули були найнебезпечнішими рибами в океані, оскільки вони плавали у водах понад три мільйони років тому. Але щоб з'ясувати, чому акула вимерла, вчені шукають відповіді в зубах хижака.

Спелеологи Кей Сапата та Ерік Родрігес виявили скам'янілості під час занурення у вирву в Мадерії. П'ятнадцять скам'янілостей зубів було знайдено в районі Чолул, який колись вважався під водою.

З 15 скам'янілостей 13 належали трьом різним видам акул, одним з яких колись був смертоносний мегалодон.

Вони дійшли висновку, що геологічна шкала часу появи зубів мегалодона сягала приблизно від 5 до 2,5 мільйонів років тому.

Спелеолог Соса Родрігес пояснив: "Це просто доказ того, що вчені вже вивчали і про що писали: яка дика природа була тут мільйони років тому, коли це було частиною моря".

Це сталося після дослідження, проведеного раніше цього року, яке припустило, що температура тіла мегалодона могла спричинити його зникнення. Вчені припустили, що мегалодон міг підтримувати температуру тіла приблизно на 7 градусів вище, ніж температура навколишньої води. Результати аналізу зубної емалі стародавньої акули можуть допомогти пояснити, чому вона вимерла 3,6 мільйонів років тому.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Proceedings Of The National Academy Of Sciences, кількість енергії, яку мегалодон використовував, щоб залишатися в теплі, могло сприяти його вимиранню.

Дослідник Роберт Ігл, доцент кафедри атмосферних і океанічних наук Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, сказав: "Вивчення рушійних факторів, що стоять за зникненням такої успішної хижої акули, як мегалодон, може дати уявлення про вразливість великих морських систем, які зазнають наслідків зміни клімату, що триває".

Ренді Флорес, аспірант Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та науковий співробітник Центру різноманітного лідерства в науці, пояснив: "Підтримка рівня енергії, який дозволив би мегалодону підтримувати підвищену температуру тіла, вимагатиме ненаситного апетиту, який, можливо, не буде стійким у часи мінливих морських змін. Екосистема балансує, хоч їй, можливо, навіть довелося конкурувати з новачками, такими як велика біла акула".

Нагадаємо, вчені виявили рідкісного восьминога Дамбо. Його так назвали через два великі плавці на мантії, які мають вигляд як вуха.

Читайте також: