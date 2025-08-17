Парад планет 17 серпня: встигніть побачити рідкісне явище в небі

Космічне шоу - шість планет і Місяць на небі 17–20 серпня 2025 року / © ТСН.ua

Реклама

Рідкісне астрономічне явище на небі, яке триватиме кілька днів, відбудеться 17 серпня. Саме у цей час можна буде спостерігати унікальний парад планет: Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з’являться разом на небі.

Про це йдеться у прогнозі livescience.

Йдеться про так званий парад планет — явище, коли кілька небесних тіл можна одночасно побачити з одного боку від Сонця. Цього разу у небесному «стройовому порядку» вишикуються Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Реклама

Коли і як спостерігати парад планет в Україні

Побачити парад можна буде в ніч проти 18 серпня і ще кілька наступних ранків — приблизно до 20 серпня.

Планети з’являтимуться на сході приблизно за годину до світанку.

Найяскравішими залишаться Венера, Юпітер та Сатурн, тоді як Меркурій буде видно ближче до горизонту.

Уран і Нептун надто тьмяні для спостереження неозброєним оком, тому для їх розглядання знадобиться телескоп.

Реклама

Чим унікальне явище

Родзинкою цього небесного дійства стане серп Місяця, який 17–18 серпня з’явиться поруч із Венерою та Юпітером. Найкращий час для спостереження за Меркурієм припаде на 19 серпня.

Після 21 серпня він поступово зникне у сонячному сяйві й стане невидимим.

Астрономи нагадують, що 2026 року на нас чекають одразу два подібні паради з шістьма планетами — у лютому (після заходу Сонця) та в серпні (перед світанком).

Нагадамо, раніше вже йшлося про те, що це у небесне шоу чекає на поціновувачів астрономії. Парад планет можна побачити на передсвітанковому небі. Тоді шість планет Сонячної системи вишукуються в рядок.

Реклама

Тим часом інші вчені висунули ідею, щоби відправити міжзоряну місію прямо в серце далекої чорної діри. Цей план, що нагадує наукову фантастику, може революціонізувати наше розуміння фізики, але вимагає розробки технологій, яких поки що не існує.