Парад планет у серпні 2025: як і коли побачити шість планет на ранковому небі

У серпні 2025 року шість планет Сонячної системи будуть видні одночасно на ранковому небі. Чотири з них можна побачити неозброєним оком.

Парад планет

Парад планет / © ТСН.ua

У середині та другій половині серпня 2025 року небесне шоу чекає на поціновувачів астрономії — на передсвітанковому небі можна буде одночасно спостерігати шість планет Сонячної системи. Ця рідкісна конфігурація, яку астрономи називають «парадом планет», включатиме Меркурій, Венеру, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Чотири з них — Меркурій, Венера, Юпітер і Сатурн — будуть видимі неозброєним оком, решта дві потребуватимуть допомоги оптичних приладів.

Про це пише Universe Space Tech.

Парад планет — це явище, коли кілька планет одночасно розташовуються у відносно вузькому секторі небосхилу. Хоча астрономічно це не означає, що всі планети лежать на одній лінії, для земного спостерігача вони будуть розташовані на видимій траєкторії Сонця — екліптиці. Саме завдяки такому розташуванню можна буде побачити їх разом на тлі ранкової зорі.

Найкращий час для спостереження припадає на період із 15 по 26 серпня, з найбільш вдалими датами між 19 і 21 серпня. Ці дні особливо цікаві, адже саме тоді Меркурій досягне найбільшої західної елонгації — максимальної кутової відстані від Сонця, що робить його видимість на ранковому небі особливо чіткою. Під час цього «параду» планети розтягнуться на секторі близько 120 градусів, що забезпечить приємне й широке видовище.

Особливу увагу привертає сполучення Венери та Юпітера, яке станеться 12 серпня. У цей день планети зблизяться так, що між ними буде всього 0,86 градуса — це менше за два діаметри Місяця. Це сполучення співпаде з максимумом метеорного потоку Персеїди, що зробить ранкові години 12 серпня справжнім святом для любителів зоряного неба.

Венера зі своїм блиском близько -4m буде яскравою вказівкою, а поруч із нею на тлі світанку можна буде відшукати Юпітер, блиск якого сягатиме -2m. Любителі астрономії зможуть навіть побачити транзит тіней супутників Юпітера 19 і 21 серпня — унікальне явище, коли тіні найбільших його супутників проходять по диску планети.

Для зручності спостережень рекомендується обирати місця з відкритим горизонтом у північно-східному напрямку, де можна побачити перші планети. Спостереження найкраще починати орієнтовно з 4 години ранку. Сатурн і Нептун будуть видні першими. Хоча Нептун — найслабша планета в цьому переліку з блиском близько 7,7m, тому без оптики його побачити складно. Сатурн, навпаки, чудово видно неозброєним оком, і у телескоп можна розгледіти його відомі кільця, а також деталі, як щілина Кассіні.

Уран також буде доступний для спостережень, але найкраще використовувати бінокль чи телескоп, адже при світлі передсвітанку небо буде недостатньо темним. Планета розташована у сузір’ї Тельця біля зоряного скупчення Плеяди. 16-17 серпня поруч із Ураном можна буде побачити тонкий серп Місяця.

Нарешті, Меркурій, хоч і є найскладнішою для спостережень планетою через близькість до Сонця, 19 серпня буде на максимальній західній елонгації і стане помітним у проміжку між 5:00 і 5:15 ранку за київським часом. Його світло матиме легкий червонуватий відтінок, що обумовлено атмосферним розсіюванням. Для точного визначення можна скористатися телескопом.

Нагадаємо, група вчених висунула сміливу ідею — відправити міжзоряну місію прямо в серце далекої чорної діри. Цей план, що нагадує наукову фантастику, може революціонізувати наше розуміння фізики, але вимагає розробки технологій, яких поки що не існує.

