Парадокс нейромереж: чому люди довіряють згенерованим обличчям більше, ніж справжнім

Обличчя, створене ШІ

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Штучний інтелект навчився створювати настільки переконливі обличчя, що звичайні люди довіряють їм більше, ніж фотографіям справжніх осіб. Цей психологічний феномен створює ідеальні умови для розвитку шахрайства та поширення масштабних кампаній з дезінформації.

Про це пише Earth.

Складність розпізнавання фейків

У ході дослідження науковиця Ланкастерського університету Алексіс Макгвайр разом із командою перевірила, як люди реагують на обличчя, створені за допомогою новітньої дифузійної технології. Під час першого експерименту 169 учасникам показали 96 випадкових портретів людей різної статі, віку та раси. Їхнім завданням було визначити, де зображена реальна людина, а де — результат роботи нейромережі.

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Середня точність розпізнавання склала лише 58,4 відсотка, що ненабагато ефективніше за звичайне підкидання монети. Цікаво, що учасники оцінили обличчя з новішої дифузійної моделі як менш реалістичні порівняно зі старішими системами генерації (GAN), хоча дифузійна технологія є значно досконалішою.

Парадокс довіри та загрози суспільству

Другий етап експерименту виявив ще більш несподівані результати. Нову групу учасників попросили оцінити рівень довіри до тих самих 96 облич за семибальною шкалою (від одиниці до сімки). Справжні людські фотографії отримали найнижчий середній бал — 4,03. Зображення від старих нейромереж набрали 4,36 бала, а портрети з новітньої дифузійної моделі стали абсолютними лідерами з показником 4,70 бала.

«Цей висновок є парадоксом і підкреслює ймовірність того, що судження про реалістичність і достовірність керуються двома різними психологічними механізмами», — пояснила Алексіс Макгвайр.

Мозок використовує різні процеси для оцінки реалістичності та безпечності співрозмовника. Саме тому штучні обличчя, які здавалися учасникам найменш схожими на справжні, водночас викликали в них найбільшу довіру.

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Дослідники застерігають, що така демократизація штучного інтелекту становить серйозну загрозу суспільству. Будь-хто без технічних навичок тепер може створити фейкову особу для виманювання грошей, крадіжки особистих даних або маніпуляцій, адже наші базові візуальні інстинкти більше не можуть служити надійним захистом.

Нагадаємо, штучний інтелект стрімко розвивається, а сценарії з наукової фантастики дедалі більше нагадують реальність. Експерти попереджають: штучний інтелект створює загрозу людству, і звичних систем захисту може бути недостатньо.

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