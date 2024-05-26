Параду планет у червні не буде: чому люди не побачать рідкісне явище

У понеділок, 3 червня, має відбутися так званий парад планет. Однак насправді більшість із цих планет побачити буде неможливо.

Про це пише Space.

За словами Джо Рао з Планетарію Гейдена, побачити всі планети під час так званого параду планет буде дуже проблематично. Астроном каже, що неозброєним оком можна буде побачити тільки дві планети.

Наприклад, Меркурій і Юпітер перебуватимуть дуже близько до положення Сонця на небі і тому, ймовірно, будуть замасковані яскравим сяйвом зірки. Можливо, за допомогою бінокля їх мигцем і можна буде побачити, але вони перебуватимуть дуже низько над горизонтом на сході.

Щоб побачити Уран, знадобитися або дуже хороший бінокль, або телескоп, і то, якщо небо буде абсолютно темним. І його також закриватиме світло Сонця. Щодо Нептуна, найвіддаленішої планети Сонячної системи, то цей світ буде ще більш тьмяним, ніж Уран, а тому його також не можна буде побачити неозброєним оком. Тобто чотири з шести планет будуть або занадто тьмяними, щоб їх можна було побачити неозброєним оком, або замасковані відблисками висхідного Сонця.

Проте неозброєним оком можна буде побачити Марс і Сатурн, хоча і вони будуть не дуже яскравими в досвітні години. І їх можна спостерігати приблизно за годину до сходу Сонця.

Парад планет відбудеться кілька разів упродовж найближчих років: 28 серпня цього року та 18 січня 2025 року. Водночас 28 лютого 2025 року очікується феноменальне видовище - парад аж цілих семи планет Сонячної системи.

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