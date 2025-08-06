Паразит від котів може маніпулювати мозком мільйонів людей: що відомо

Паразит від котів може маніпулювати мозком мільйонів людей / © unsplash.com

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Вчені виявили, що паразит Toxoplasma gondii, який переноситься котами, може впливати на психічний стан людини. За оцінками вчених, інфікованими є до 60% населення світу.

Про це пише Science Focus.

Як паразит впливає на мозок

Toxoplasma gondii змушує мозок виробляти більше гормону щастя — дофаміну. Це призводить до порушення імпульсного контролю, підвищеної агресії та схильності до ризикованої поведінки.

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Основними хазяями паразита є коти, де він розмножується та виділяється в навколишнє середовище з фекаліями. Щоб продовжити свій життєвий цикл, він впливає на мозок гризунів та птахів, роблячи їх менш обережними до хижаків.

Люди заражаються T. gondii переважно через контакт з котячим туалетом та споживання немитих продуктів або недостатньо термічно обробленого м’яса.

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Як уникнути зараження

Інфекцію, що часто проходить без фізичних симптомів, можна уникнути, дотримуючись простих правил гігієни:

Ретельно мийте руки, ножі та обробні дошки після роботи з сирим м’ясом.

Якісно готуйте м’ясо.

Мийте фрукти та овочі під проточною водою.

Одягайте рукавички під час садових робіт та прибирання котячого туалету.

Уникайте непастеризованих молочних продуктів.

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