Пароль від Wi-Fi можна знайти за хвилину: проста інструкція

Роутер / © unsplash.com

Реклама

Забутий пароль від Wi-Fi не обов’язково шукати на роутері чи скидати налаштування мережі. Якщо смартфон або комп’ютер уже підключений до неї, збережений код можна переглянути безпосередньо на пристрої. Спосіб залежить від операційної системи — Android, iOS, Windows або macOS.

Про це повідомило видання Tecnoblog.

Реклама

Як подивитися пароль Wi-Fi на Android

На смартфоні Android потрібно відкрити «Налаштування» та перейти до розділу «Підключення» або «Мережа та Інтернет» — назва може відрізнятися залежно від виробника та версії системи. Далі слід вибрати Wi-Fi і натиснути на значок шестерні біля мережі, до якої підключений телефон.

Реклама

У параметрах мережі потрібно знайти функцію «QR-код». Смартфон може попросити підтвердити особу за допомогою PIN-коду або іншого способу розблокування.

На деяких пристроях пароль буде вказано одразу під QR-кодом. Зокрема, так він може відображатися на смартфонах Motorola. На окремих моделях Xiaomi та Samsung код доведеться зберегти як знімок екрана, а потім відсканувати через Google Lens — після цього серед даних мережі можна побачити й пароль.

Як знайти пароль Wi-Fi на iPhone

На iPhone процедура простіша. Необхідно зайти до «Налаштувань», відкрити Wi-Fi та вибрати мережу, до якої зараз підключений смартфон.

У відомостях про неї є пункт «Пароль». Після натискання та підтвердження доступу приховані символи зміняться на збережений код мережі.

Реклама

Як переглянути пароль Wi-Fi у Windows

На комп’ютері з Windows потрібно через меню «Пуск» знайти «Налаштування Wi-Fi» та відкрити властивості активного бездротового з’єднання.

У відомостях про мережу слід знайти пункт для перегляду ключа безпеки Wi-Fi та натиснути «Переглянути». Після цього Windows покаже пароль мережі, до якої підключений комп’ютер.

Де знайти пароль Wi-Fi на Mac

На Mac потрібно натиснути значок Apple, перейти до «Системних налаштувань» і відкрити розділ Wi-Fi.

У переліку відомих мереж слід натиснути три крапки біля потрібної назви та вибрати «Копіювати пароль». Він потрапить до буфера обміну — щоб побачити код, достатньо вставити його, наприклад, у текстове поле.

Реклама

Як поділитися Wi-Fi без введення пароля

На Android даними мережі можна поділитися за допомогою QR-коду. Інша людина сканує його камерою смартфона та отримує можливість підключитися до Wi-Fi без ручного введення довгого набору символів.

Водночас описані способи стосуються мереж, дані для доступу до яких уже збережені на пристрої. Якщо телефон або комп’ютер не підключений до чужої захищеної мережі та не має збережених даних для входу, отримати її пароль через звичайні налаштування не вийде. У такому разі доступ варто попросити у власника Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повільний Wi-Fi не завжди означає, що потрібно змінювати тариф або купувати нове обладнання. Іноді швидкість інтернету можна покращити безкоштовно — достатньо правильно розмістити роутер.

Новини партнерів

Новини партнерів