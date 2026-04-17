Пастка штучного інтелекту: як використання чатботів викликає залежність

Допомога штучного інтелекту покращує результати роботи лише на початковому етапі, проте дуже швидко викликає залежність та знижує здатність до самостійного мислення. До такого висновку дійшли дослідники зі США та Великої Британії.

Науковці провели масштабне дослідження, у якому взяли участь понад тисячу людей. Під час першого етапу 350 учасників розв’язували задачі з дробами. Половині групи надали доступ до спеціального чат-бота на базі GPT-5, тоді як інші працювали самостійно.

Результати показали, що вже після десяти хвилин використання люди починали повністю покладатися на технологію. Коли посеред тесту доступ до ШІ раптово прибрали, результати «технологічної» групи стрімко впали: кількість помилок зросла, а учасники почали скаржитися на виснаження. Аналогічні дані отримали і під час повторного тесту з 670 людьми та іспитів на розуміння текстів.

В чому загроза для освіти та інновацій

Один з авторів наукової роботи Рачит Дубей наголошує, що проблема не лише у помилках, а й у втраті мотивації. За його словами, після відключення чат-ботів люди значно менше намагаються виконувати завдання самостійно, у них зникає наполегливість.

«Швидке впровадження ШІ в освіті може призвести до появи покоління, яке не розумітиме власних можливостей. Це може послабити інноваційність і креативність», — застерігає Дубей.

Автори дослідження пояснюють, що тривале застосування інтелектуальних помічників поступово підриває волю до навчання. Коли наслідки такої деградації стають очевидними, виправити їх надзвичайно важко.

Попри тривожні висновки, вчені зафіксували один виняток. Люди, які використовували чат-боти не для отримання готових відповідей, а як інструмент для підказок та роз’яснень, демонстрували кращу стійкість. Після відключення ШІ вони справлялися із завданнями ефективніше за тих, хто просто копіював рішення.

