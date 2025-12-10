Пастух знайшов давній артефакт, який довелося перепоховати

Знахідка у Туреччині / © Anatolian Archaeology

У Туреччині пастух випадково знайшов намогильний пам’ятник давньоримської епохи. Археологам довелося його тимчасово перепоховати, щоб зберегти стелу від розграбування.

Про це повідомляє Heritage Daily.

Знахідку було зроблено на віддаленій горі поблизу міста Каяджика.

Археологи з управління музею Фетхіє майже сім годин крутим схилом зносили надгробок на руках, щоб не пошкодити крихкий камінь.

За словами експертів, стела датується I–III століттями до нашої ери. У цей період надгробки у формі вівтаря були поширені по всій Римській Анатолії.

Ахмет Меке, археолог, який брав участь у розкопках, сказав, що цей екземпляр вирізняється витонченим рельєфним різьбленням та чітким написом, що надає йому виняткової епіграфічної цінності.

На передній частині стели зображено чоловіка та жінку, ймовірно, це сімейний портрет на згадку про померлого.

Їхній одяг та зачіски дають рідкісне уявлення про повсякденне життя римського періоду в регіоні. Напис під фігурами надає додаткову інформацію про поховану тут людину.

На одній з бічних панелей зображено різьблений вінок, що свідчить про те, що похована особа посідала шановане місце в місцевій громаді.

Нині зі знахідкою працюють фахівці, які проводять її очищення та консервацію, перш ніж офіційно додати до колекції музею.

