Павук, що світиться, та метелик з "пташиним пір'ям": на висоті 1500 метрів знайшли "загублений світ"

Павук-краб продемонстрував неймовірну здатність флуоресціювати яскраво-синім кольором під впливом ультрафіолету

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Масштабна експедиція до малодослідженого плоскогір’я Лісіма в Анголі обернулася справжнім тріумфом для світової науки, відкривши десятки невідомих раніше живих істот. Дослідники знайшли в цьому віддаленому регіоні понад сімдесят нових видів, серед яких опинилися унікальні павуки, метелики, бабки та рептилії.

Про результати дослідження біорізноманіття африканського континенту пише IFLScience.

Світіння під ультрафіолетом та маскування

Експедиція під назвою Cassai Life Atlas проводилася фахівцями The Wilderness Project у лютому цього року. Працюючи з величезною кількістю зібраного матеріалу, науковці одразу виділили кілька абсолютно нових для науки видів, хоча частина знахідок ще очікує на експертизу.

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Однією з найяскравіших знахідок став новий вид увінчаного павука-краба, який продемонстрував неймовірну здатність флуоресціювати яскраво-синім кольором під впливом ультрафіолету. Також біологи виявили павука-кругопряда, що розробив дуже незвичайний захисний механізм. Ця крихітна істота ідеально маскується під жука-сонечко, щоб ефективно вводити в оману потенційних хижаків.

Багатопері метелики та нові бабки

Вчені були вражені різноманіттям крилатих комах, зафіксувавши понад тисячу видів звичайних і нічних метеликів. Близько шістдесяти з них претендують на статус абсолютно нових видів, зокрема красива багатопера міль. Її крила не утворюють суцільну мембрану, а натомість мають унікальну структуру, яка нагадує розкрите пташине пір’я.

Директор лабораторії біорізноманіття Пьотр Наскрецький зізнався, що був щиро здивований кількістю знайдених комах, багато з яких є ендеміками регіону. Дослідники також задокументували вісім нових видів бабок та неймовірного броньованого цвіркуна. Крім того, на плоскогір’ї вдалося знайти майже п’ятдесят видів рептилій і земноводних, а також рідкісних печерних кажанів.

Порятунок після десятиліть війни

Плоскогір’я Лісіма відіграє критично важливу роль для всього континенту, адже його води живлять найбільші річкові системи Африки. Десятиліття політичної нестабільності, громадянської війни та заміновані території довгий час робили цей регіон повністю недоступним для вивчення.

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Сьогодні ж, коли дороги поступово розміновують і відкривають, науковці отримали шанс дослідити цю унікальну місцевість. Біологиня Лорінда де Фрага наголосила, що для ангольців ця експедиція є шансом зробити вагомий внесок у збереження природної спадщини своєї країни. Отримані дані допоможуть захистити екосистему, яка забезпечує водою та підтримує життя тисяч людей далеко за течією річок.

Нагадаємо, морські біологи виявили новий вид глибоководних коралів, який отримав назву завдяки своїй разючій схожості з персонажем «Зоряних війн». Цей корал, з його довгими, схожими на волосся гілками, був задокументований після ретельного наукового аналізу, хоча вперше його помітили майже два десятиліття тому.

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