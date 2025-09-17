- Дата публікації
Павуки масово з’являються в будинках: вчені пояснили причину
З кінця серпня до жовтня триває сезон павуків. Цьогоріч спекотне літо призвело до зростання їхньої активності.
У Європі та Північній Америці розпочався сезон павуків, що триває щороку з кінця серпня до середини жовтня. Саме в цей час вони стають особливо помітними в будинках і на подвір’ях.
Про це повідомило видання IFLScience.
Науковці пояснюють: кількість павуків не зростає, просто восени самці досягають зрілості й активно шукають самок, тому їх частіше можна зустріти в оселях.
Так звані «домашні павуки» — це представники груп Tegenaria та Eratigena, які чудово пристосувалися до життя в приміщеннях із стабільним мікрокліматом. Восени ж вікна й двері ще часто залишають відчиненими, що полегшує комахам шлях до людського житла.
Фахівці прогнозують, що 2025 рік може стати особливо «гарячим» для тих, хто боїться павуків. У Великій Британії спекотне літо створило сприятливі умови для збільшення популяції, тож павуки дозріли раніше, ніж зазвичай. Подібна ситуація спостерігається і в деяких регіонах США, де літо було не лише спекотним, а й вологим.
Восени павуки активні не тільки через пошук партнерів. Вони змагаються за території, витісняючи одне одного, і часто змушені мігрувати у пошуках нових місць — у тому числі й у людські домівки.
Попри те, що їхня присутність викликає страх, дослідники нагадують: більшість павуків для людини безпечні. З понад 50 тисяч відомих видів лише близько 25 мають отруту, здатну нашкодити. До того ж павуки допомагають підтримувати природний баланс, знищуючи мух і комарів.
Науковці також підкреслюють: популярні «народні засоби» на кшталт лимонної олії чи каштанів не довели своєї ефективності. Повністю захиститися від павуків у будинку неможливо.
Хоча для людей з арахнофобією осінь може бути непростим періодом, фахівці радять ставитися до павуків спокійніше й пам’ятати, що вони приносять користь, а не загрозу.
