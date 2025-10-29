Павуки-вампіри, що п’ють людську кров: відкриття, від якого холоне шкіра не лише в арахнофобів

Павік-вампір. Фото: Роберт Р. Джексон

У східноафриканських тропіках мешкає дивовижний вид павуків-стрибунів — Evarcha culicivora, якого ще називають павуком-вампіром. Ці крихітні створіння завбільшки з рисове зерно отримують людську кров не через укуси, а полюючи на комарів, які вже нею наситилися.

Про це повідомило видання Discover Magazine.

Павуків-вампірів можна зустріти біля озера Вікторія — у Кенії та Уганді. Через те що їхні ікла надто малі, аби проколоти шкіру, вони пристосувалися до іншої стратегії виживання. Павуки вистежують самок комарів роду Anopheles, які щойно напилися крові. Самців вони ігнорують, адже ті споживають лише нектар. Таким чином, Evarcha culicivora опосередковано живиться людською або тваринною кров’ю.

Науковці з’ясували, що павуки-вампіри орієнтуються під час полювання завдяки гострому зору та розвиненому нюху. Їх приваблюють місця з запахами, пов’язаними з людьми, наприклад поту, адже саме там найчастіше водяться ситі комарі.

Дослідження, опубліковане у журналі Animal Behavior у 2022 році, показало, що павуки реагують не лише на запах, а й на колір. Їм пропонували трьох комарів — із кров’ю, з червоним барвником і «порожніх». У більшості випадків Evarcha culicivora обирали саме тих, у кого тіло мало червонуватий відтінок. Коли через 12 годин колір зникав, інтерес павуків також згасав.

Попередні спостереження також довели, що цей вид може реагувати на рослини, зокрема на запахи таких сполук, як гумулен і каріофілен. Молоді особини шукають нектар, а дорослі — місця для спарювання. Таким чином, павук-вампір є не лише «мисливцем на комарів», а й складним за поведінкою видом, який здатен адаптуватися до різних умов середовища.

Хоча назва «вампір» може звучати загрозливо, Evarcha culicivora не становить небезпеки для людини. Їхня особливість — яскравий приклад еволюційного пристосування, коли маленький хижак зміг знайти спосіб добувати кров без прямого контакту з її носієм.

Нагадаємо, павуки виявилися значно здібнішими, ніж здається на перший погляд. Окрім уміння плести павутину та стрибати на великі відстані, деякі з них здатні підніматися в повітря — без жодного вітру.