Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
2 хв

Пекельна чапля, яку ще не бачила наука: вчені виявили рештки унікального динозавра з гребенем

Відкриття решток динозавра здивувало навіть досвідчених палеонтологів.

Софія Бригадир
Палеонтолог Пол Серено з реконструйованим черепом Spinosaurus mirabilis. Фото: Кіт Ладзінскі/Чиказький університет

У глибині Сахари палеонтологи виявили новий вид спинозавра — тварину з унікальним гребенем на черепі, якого досі не спостерігали в представників цієї групи динозаврів. Знахідка отримала назву Spinosaurus mirabilis, що перекладається як «дивовижна хребтова ящірка».

Про це повідомило видання Science Alert.

Більшість спинозаврів раніше знаходили у прибережних відкладах. Натомість цей екземпляр походить з глибин Нігеру — за сотні кілометрів від сучасного океанського узбережжя. Це стало несподіванкою навіть для команди дослідників під керівництвом палеонтолога Пола Серено з Чиказького університету.

«Я назавжди пам’ятатиму той момент у таборі, коли ми зібралися навколо ноутбука, щоб вперше розглянути новий вид… Один член нашої команди створив 3D-цифрові моделі кісток, які ми знайшли, щоб зібрати череп — на сонячній енергії посеред Сахари. Саме тоді значення відкриття стало справжнім», — зазначив Серенто.

Дослідники припускають, що цей спинозавр міг вести напівводний спосіб життя. Його зуби — вузькі та переплетені — нагадують зуби сучасних крокодилів. Поряд із місцем знахідки також виявили рештки довгошиїх динозаврів у річкових відкладах.

Сам Серено порівнює тварину з «пекельною чаплею»: на його думку, динозавр міг заходити у воду глибиною до двох метрів, однак більшу частину часу, ймовірно, полював на мілководді, вистежуючи велику рибу.

Призначення гребеня у формі ятагана наразі залишається загадкою. Вчені припускають, що він міг бути вкритий кератином і, можливо, мав яскраве забарвлення, створюючи візуальний ефект — подібно до дзьоба тукана.

Нагадаємо, раніше рідкісні скам’янілості з півдня Китаю довели: 518 мільйонів років тому предки людини були чотириокими.

