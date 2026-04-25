"Пекельна чапля": у Сахарі знайшли рештки гігантського динозавра, що змінюють історію

Скелет «пекельної чаплі» виявився невідомим раніше видом динозаврів

Команда палеонтологів під керівництвом професора біології та анатомії Чиказького університету Пола Серено виявила у віддаленому районі Нігеру скам’янілі рештки абсолютно нового виду динозавра, якого назвали Spinosaurus mirabilis. Це унікальне відкриття, зроблене 2022 року та опубліковане нещодавно в журналі Science, змусило науковий світ переглянути еволюцію цих хижаків, адже знахідка доводить, що вони успішно полювали на мілководді вдалині від стародавніх океанів.

Про сенсаційні розкопки та унікальні анатомічні особливості доісторичної істоти, яка отримала прізвисько «пекельна чапля», пише Daily Galaxy.

Унікальний гребінь та анатомія хижака

Найприкметнішою рисою знайденого Spinosaurus mirabilis є масивний вигнутий гребінь на голові, який, за припущеннями дослідників, був вкритий кератином, подібно до людських нігтів. Вчені вважають, що цей наріст міг мати яскраве забарвлення і використовувався твариною переважно для демонстрації — приваблення партнерів або залякування суперників.

Крім того, хижак мав специфічні зуби, які максимально щільно змикалися між собою. Така будова щелепи ідеально підходила для захоплення надзвичайно слизької здобичі, що робило його неперевершеним мисливцем у стародавніх внутрішніх водоймах.

Спростування водної теорії та деталі розкопок

Довгий час палеонтологи були переконані, що спинозавриди вели переважно водний спосіб життя, але нові рештки виявили за сотні кілометрів від древніх берегових ліній, у місцевості, яка колись була лісом із густою мережею річок.

«Я уявляю цього динозавра як своєрідну „пекельну чаплю“, яка без проблем заходила на своїх міцних ногах у двометрову воду, але, ймовірно, проводила більшу частину часу, вистежуючи великих риб на мілководді», — пояснив професор Серено.

Науковець також зізнався, що це відкриття стало надзвичайно емоційною подією для всієї команди, особливо після того, як вони змогли зібрати 3D-модель черепа прямо посеред пустелі, використовуючи лише енергію сонячних батарей. За словами Серено, який присвятив понад 30 років розкопкам у Сахарі, саме екстремальні умови роблять такі результати безцінними, адже готовність кинути виклик невідомому дозволяє знаходити справжні загублені світи.

