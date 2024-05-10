Пентагон та SpaceX домовились блокувати термінали Starlink окупантів: росіяни вже жаліються

На цей час вдається успішно протидіяти спробам росіян використовувати Starlink.

Компанія Ілона Маска SpaceX та Міністерство оборони Сполучених Штатів домовились припинити несанкціоноване використання російськими загарбниками інтернет-терміналів Starlink в Україні.

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Про це заявив керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Пламб, інформує Bloomberg.

"США були активно залучені до роботи з урядом України та SpaceX, щоб протистояти незаконному використанню Росією терміналів Starlink", — сказав Пламб.

Він заявив що на цей час вдається успішно протидіяти спробам росіян використовувати Starlink на території України.

"На цю мить ми успішно протидіємо, але я впевнений, що Росія продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку", — заявив Пламб.

Він зазначив, що це й надалі залишатиметься проблемою, але у Пентагоні подумали про це та знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною.

Представник Пентагону відмовився називати журналістам методи, якими борються з використанням терміналів Starlink російськими загарбниками.

Видання Bloomberg нагадало, що раніше Пламб казав, що Пентагон не може змусити компанію Ілона Маска SpaceX припинити обслуговування Starlink російських загарбників на фронті.

У РФ активно продають та рекламують термінали Starlink, вказуючи, що вони працюють через підписки, оформлені від імені жителів європейських країн, де ліцензована технологія. У РФ продавці терміналів кажуть, що вони не працюють всередині країни, але їх можна використовувати поблизу прикордонних регіонів, таких як окуповані території України. Однак цього тижня у Росії користувачі скаржилися на безпрецедентні проблеми з підключенням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії ймовірно, використовують супутникові пристрої Starlink компанії SpaceX на прифронтовій території України.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники нарощують використання Starlink в Україні.

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