Пентагон покращив свій ШІ для війни: тріумф в Україні та трагедія в Ірані

Пентагон офіційно перевів ШІ-систему Maven у статус стандартного озброєння, що гарантує компанії Palantir мільярдні контракти. Поки технологія демонструє успіхи в Україні та Ірані, правозахисники б’ють на сполох через нездатність штучного інтелекту відрізнити зброю від кошика на плечі.

Про це пише noworries.

Армія США активно використовує систему штучного інтелекту Maven Smart System від Palantir у бойових операціях проти Ірану. За інформацією адміністрації президента Дональда Трампа, лише за перший місяць протистояння було уражено понад 11 тис. цілей — і суттєву роль у їхньому визначенні відіграли алгоритми.

ШІ-проєкт Maven — що про нього відомо

Започаткований Пентагоном 2017 року проєкт Maven по суті є «Google Earth для війни»: це інтерактивна мапа з великою кількістю позначок, де містяться координати, висота, тип об’єкта та позначення «свій/чужий».

Спочатку до розробки долучалася компанія Google, однак після петиції понад 3000 її працівників із вимогою вийти з проєкту корпорація відмовилася від участі. Згодом систему підхопив Palantir і перетворив її на ключовий інструмент управління для американських військових.

Технічний директор Palantir Шьям Санкар зазначає, що завдяки системі один аналітик може виконувати обсяг роботи, який раніше вимагав участі 50 — 100 спеціалістів протягом пів року. За його оцінкою, нові можливості штучного інтелекту підвищують ефективність військових у 50 разів.

Ефективність та недоліки Maven

В Україні Maven уже показав свою ефективність: система допомагала виявляти та наводити удари по мобільних ракетних установках противника менш ніж за 20 хв.

Однак використання цієї технології супроводжується серйозними суперечками. Пентагон проводить розслідування авіаудару по школі для дівчат у місті Мінаб в Ірані, внаслідок якого загинули понад 170 людей, переважно діти. Слідчі з’ясовують, чи могла помилка алгоритму Maven призвести до цієї трагедії.

Критики вже тривалий час звертають увагу на технічні недоліки системи. Зокрема, на ранніх етапах алгоритми не могли чітко відрізнити зброю на плечі людини від кошика для покупок — різниця між ними становила лише кілька пікселів на зображенні. Водночас міжнародне гуманітарне право вимагає чітко розрізняти цивільних і комбатантів, тоді як система працює з більш спрощеними категоріями.

Пентагон офіційно надав Palantir статус «програми обліку» (program of record), що забезпечує довгострокове фінансування та закріплює Maven як стандартний інструмент для збройних сил США. Це рішення відображає ширшу стратегію інтеграції штучного інтелекту в бойові дії.

Експерти та правозахисники наголошують на ключовій проблемі: хоча ШІ пришвидшує процес ухвалення рішень, він водночас переносить відповідальність із людини на алгоритм. Питання про те, хто має нести юридичну та моральну відповідальність за можливі помилки системи під час війни, залишається відкритим.

Нагадаємо, у березні повідомлялося, що через використання застарілих даних розвідки США випадково вдарили ракетою «Томагавк» по іранській школі для дівчат у місті Мінаб, унаслідок чого загинуло щонайменше 175 осіб. Як повідомляє NYT, військові помилково ідентифікували школу як частину сусідньої бази КВІР, оскільки раніше будівля належала до військового об’єкта. Попереднє розслідування підтвердило відповідальність США, проте залишаються питання, чому координати не перевірили двічі. Цей інцидент став однією з найтяжчих військових помилок останніх десятиліть.