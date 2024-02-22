Перебував у космосі майже 30 років: європейський супутник згорів над Тихим океаном

Супутник ERS-2 21 лютого згорів у атмосфері над північною частиною Тихого океану. Він перебував у космосі майже 30 років — від 21 квітня 1995 року.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство (ESA).

Вага супутника ERS-2 — 2,3 тонни. Його запустили з космодрому у Французькій Гвіані для вивчення поверхні суші, океанів і льодовикових шапок Землі. Ще він допомагав контролювати і реагувати на стихійні лиха на Землі і, за словами вчених, надав дані, які "змінили наше уявлення про світ". У вересні 2011 року він завершив свою роботу — фахівці вирішили розпочати процес його сходження з орбіти.

Супутник European Remote Sensing satellite (ERS-2) був запущений майже 30 років тому, у квітні 1995 року. Разом зі своїм "братом" ERS-1 він передавав дані про поверхню суші Землі, температуру океану, озоновий шар і протяжність полярних льодів. Крім того, він здійснював моніторинг та допомагав при ліквідації стихійних лих.

Спочатку планувалося, що ERS-2 прослужить три роки, але він працював значно довше. Рішення про його виведення з орбіти було ухвалено 2011 року через стурбованість щодо небезпеки, яку несе космічне сміття на орбіті.

Від того часу висота супутника постійно знижувалася, і 21 лютого він досяг висоти в 80 кілометрів, коли опір атмосфери став настільки сильним, що він почав розвалюватися на частини.

Повторне входження ERS-2 в атмосферу було "природним". Він витратив своє паливо ще під час сходу з орбіти, щоб знизити ризик внутрішньої несправності, через яку він міг би розвалитися на частини ще до входу в атмосферу. Але через це поведінкою супутника під час сходження в атмосферу було неможливо управляти, і єдиною силою, що сприяє його спуску, був непередбачуваний атмосферний опір.

Нагадаємо, Індія запустила космічний апарат на південний полюс Місяця.

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