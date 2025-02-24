Передбачення Нострадамуса щодо католицької церкви та Папи Римського Франциска

Нострадамус ще сотні років тому зробив лякаюче передбачення щодо Папи Римського Франциска, який наразі бореться з нирковою недостатністю.

Про це пише видання Mirror

Лідер Католицької церкви наразі знаходиться в критичному стані, з аналізів крові видно перші ознаки ниркової недостатності. 88-річний понтифік зміг взяти участь у літургії з лікарняної палати в неділю, що принесло радість його прихильникам.

Нострадамус ще в 1500-х роках передбачив, що після смерті "дуже старого Понтифіка" буде обраний "римлянин доброго віку", про якого казатимуть, що він "ослабляє свій престол". Однак, за словами Нострадамуса, він довго сидітиме на своєму місці та продовжить свою діяльність.

Раніше кров'яні аналізи Папи показали "початкову, легку ниркову недостатність", але лікарі зазначили, що вона під контролем. Знижений рівень тромбоцитів, необхідних для згортання крові, який було виявлено в суботу, стабілізувався, повідомляє Daily Star.

Сьогодні у соціальних мережах Папи було опубліковано повідомлення з подякою всім, хто звертався з підтримкою. У ньому йшлося: "Нещодавно я отримав багато повідомлень зворушливих слів, і мене особливо вразили листи та малюнки від дітей. Дякую за вашу близькість та за втішні молитви, які я отримав з усього світу!".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Папа Римський Франциск перебуває у свідомості і отримує кисневу терапію. Показники його аналізів крові дещо покращились, але лікарі спостерігають початкову ниркову недостатність.

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