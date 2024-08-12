Перегляд TikTok протягом 8 хвилин може мати "негайні негативні наслідки": дослідження

Постійне використання TikTok для схуднення може бути досить шкідливим для психічного здоров'я.

Згідно з дослідженням Університету Чарльза Стерта в Австралії, багато часу, проведеного на платформі соціальних мереж, особливо за переглядом контенту, спрямованого на пропагування анорексії, може зашкодити самооцінці молодої жінки та підвищити ризик розладів харчової поведінки.

"Наше дослідження показало, що менш ніж 10-хвилинний вплив прихованого та явного проанорексичного контенту в TikTok має негайні негативні наслідки для стану образу тіла та інтерналізації ідеалів зовнішності", - говорять дослідники про свої висновки, опубліковані в журналі PLOS ONE.

"Психологічна шкода може бути завдана молодим користувачкам TikTok, навіть якщо вони не шукають відверто проанорексичний контент і користуються TikTok нетривалий час", - додали вони.

Застосунок може похвалитися більш ніж мільярдом щомісячних активних користувачів в усьому світі. Дослідники шукали першокурсниць австралійських університетів – більшість з них не заповнили початкову анкету. 273 жінки у віці від 18 до 28 років в результаті задовольнили вимоги до участі в дослідженні. Їх опитували про використання TikTok, образ тіла та ставлення до стандартів краси, а дослідники шукали симптоми розладу харчування та розраховували ризик розвитку орторексії – нездорової одержимості "чистою" або "здоровою" їжею.

Потім половина учасниць переглянула сім-вісім хвилин відеороликів з TikTok про розлади харчування, зокрема про молодих жінок, які морили себе голодом і давали поради щодо схуднення, наприклад, їли лід і жувальну гумку, щоб втамувати голод, або пропагували тренування чи сокові коктейлі, демонструючи при цьому свої підтягнуті талії. Інші учасниці переглядали нейтральний контент, пов'язаний з природою, кулінарією, тваринами або комедією.

Обидві групи повідомили про зниження задоволеності своїм тілом після перегляду відео. Ті, хто переглядав проанорексичний контент, почувалися особливо гірше, засвоюючи переконання, що важливо бути стрункою.

Жінки, які використовували TikTok понад дві години на день, повідомляли про більш невпорядковану харчову поведінку, але це не було значущою закономірністю, зазначають дослідники.

Для боротьби з цією проблемою автори дослідження рекомендують "суворіший контроль і регулювання" щодо контенту TikTok, який пропагує анорексію, розлади харчування та пов'язаний з тілом.

"Наразі вживаються заходи для видалення небезпечного контенту, зокрема блокування пошукових запитів, таких як "#анорексія", однак існують різні способи, якими користувачі обходять цей контроль, і необхідне подальше регулювання", - пишуть дослідники.

Дані для цього дослідження були зібрані в середині 2021 року, майже за три роки до того, як у квітні TikTok оновив правила спільноти, щоб боротися зі шкідливим контентом про схуднення. Платформа не дозволяє "демонструвати або пропагувати невпорядковане харчування та небезпечну поведінку для схуднення".

Представник TikTok повідомив The Post, що компанія працює над тим, щоб забезпечити користувачам різноманітний і безпечний досвід перегляду, оскільки те, що спричиняє роздратування у однієї людини, може бути абсолютно нормальним для іншої.

Тим часом, у квітні Джо Байден підписав закон, який дає китайському власнику TikTok, компанії ByteDance, час до 19 січня 2025 року, щоб продати застосунок або стикнутися з повною забороною через побоювання щодо безпеки даних. TikTok і ByteDance подали свою справу до федерального суду, усні дебати заплановані на наступний місяць.

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