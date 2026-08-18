Перегнав би Усейна Болта: робот встановив неймовірний рекорд у бігу та стрибках (відео)

Гуманоїдний робот «Супермен» китайської компанії Unitree / © Unitree

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Китайська компанія Unitree представила нового гуманоїдного робота, який у тестовому забігу перевершив світовий рекорд легендарного спринтера Усейна Болта. Окрім неймовірної швидкості, машина продемонструвала рекордний вертикальний стрибок, вразивши експертів та користувачів Мережі.

Про це пише Daily Mail.

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На відео прототип, якого прозвали «Суперменом», демонструє дивовижну швидкість — він розганяється до 12,66 м/с під час бігу доріжкою. Для порівняння, Усейн Болт під час встановлення світового рекорду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року розвинув швидкість 12,42 м/с.

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Робота створила китайська робототехнічна компанія Unitree, яка базується в Ханчжоу. Вона відома розробкою високопродуктивних роботів-собак і гуманоїдних машин.

На іншому фрагменті відео робот демонструє ще одну незвичайну здатність — вертикальний стрибок. Із положення стоячи машина підстрибує приблизно на 2 м. Цей показник також перевищує чинний світовий рекорд людини у стрибку з місця. Його 2021 року встановив американець Крістофер Спелл — результат становить 1,7 м.

Публікуючи відео в X, компанія написала: «Попередній показ нового робота Unitree: „Супермен“ долає межі людських можливостей. Ця нова машина перебуває в розробці лише трохи більше трьох місяців, і найближчими місяцями є значний простір для подальшого вдосконалення».

Судячи з усього, ці ефектні випробування мають передусім продемонструвати фізичні можливості нового робота, а не показати виконання ним конкретних практичних завдань. Водночас оприлюднені кадри є демонстраційними матеріалами самої компанії. Заявлені показники швидкості бігу та висоти стрибка наразі не отримали незалежного підтвердження.

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За повідомленнями, робот, якого вдалося розробити за надзвичайно короткий термін, має ноги завдовжки лише 0,85 м. З огляду на відносно коротку довжину ніг і, відповідно, крок машини, продемонстрована швидкість видається особливо дивовижною.

Гуманоїдний робот «Супермен» китайської компанії Unitree / © Unitree

Попри те, що відео справді вражає своїми кадрами, користувачі Мережі знайшли в демонстрації чимало комічного.

«Це, мабуть, найкумедніший біг, який я коли-небудь бачив», — написав один із коментаторів.

Інший пожартував: «Він бігає, як якийсь недотепа».

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Ще один користувач із гумором зазначив: «Шкільні спортивні дні вже ніколи не будуть такими, як раніше».

Водночас частина аудиторії була серйозно вражена можливостями машини.

«Якщо апаратне забезпечення продовжить удосконалюватися такими темпами, гуманоїдні роботи дуже швидко стануть здатними на справді вражальні речі», — написав один із користувачів.

Компанія Unitree поки не розкрила всіх характеристик «Супермена». Зокрема, невідомими залишаються його зріст і вага, місткість акумулятора, а також кількість повторних випробувань, під час яких перевіряли швидкість бігу та висоту стрибка.

Ветеран технологічної галузі та аналітик Ма Цзихуа пояснив, що подібні екстремальні випробування фактично виконують роль «стрес-тестів» для апаратної частини робота та взаємодії його програмного й апаратного забезпечення. Під час таких тестів машину навмисно випробовують на межі можливостей — перевіряють біг, стрибки, вибухову силу та здатність утримувати рівновагу. Це дає змогу визначити граничні характеристики всієї системи.

За словами Ма Цзихуа, подібний підхід використовують і під час створення автомобілів та літаків. Визначити межі можливостей техніки необхідно ще до того, як робота можна буде безпечно та надійно пристосувати до виконання реальних завдань.

На початку серпня Unitree повідомила, що вже виготовила близько 18 000 гуманоїдних роботів. Водночас до цієї кількості не входять інші гуманоїдні конструкції та моделі роботів на колесах.

Нагадаємо, раніше Unitree Robotics презентувала гігантського робота GD01 вартістю близько 574 тис. дол. Вага пристрою разом із пілотом становить близько 500 кг. У демонстраційному відео робот із пілотом у кабіні пересувається на двох або чотирьох кінцівках, а також здатний пробивати цегляну стіну.

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