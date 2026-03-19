Перетворює воду на «позаземну»: вчені виявили незвичну властивість давньої рослини

Хвощ. Фото: I, Luc Viatour/CC BY-SA 3.0

Реклама

Вчені зафіксували незвичне явище: вода, що проходить через стебло хвоща, набуває аномального ізотопного складу. Дослідження показало, що такі зміни можуть перевищувати всі відомі показники для земних матеріалів.

Про це повідомило видання earth.com.

Йдеться про хвощ (Equisetum) — давню рослину, відому ще з девонського періоду. Під час експерименту науковці виявили, що вода, рухаючись від основи до верхівки стебла, поступово збагачується важким ізотопом кисню.

Реклама

Дослідження провів доктор філософії Закарі Шарп з Університету Нью-Мексико. Він встановив, що процес змін відбувається через випаровування: легші молекули води виходять у повітря швидше, тоді як важчі залишаються, формуючи незвичний хімічний склад.

У результаті на верхівці стебла показники виявилися настільки високими, що перевищили всі раніше зафіксовані значення на Землі. За словами дослідника, якби такий зразок знайшли окремо, його могли б помилково вважати позаземним.

Вчені пояснюють, що цей ефект формується ще до того, як вода досягає листя. Випаровування відбувається безпосередньо крізь стінки стебла, створюючи поступовий градієнт змін.

Окрему роль у дослідженні відіграли ізотопи кисню — атоми одного елемента з різною масою. Відстеження трьох типів ізотопів одночасно дозволило точніше визначити, що саме спричиняє зміни — джерело води чи процес випаровування.

Реклама

Отримані результати змушують переглянути підходи до вивчення клімату минулого. Зокрема, аналіз викопних решток рослин (фітолітів) може давати спотворену картину вологості, якщо не враховувати подібні процеси всередині рослин.

Дослідники також скоригували одну з ключових констант у моделях випаровування, що допомогло пояснити аномальні дані про склад води в пустельних екосистемах.

Нагадаємо, раніше науковці з Тайваню відтворили гніздо птахоподібного динозавра овіраптора в натуральну величину. Експеримент довів, що ці доісторичні істоти покладалися на сонячне тепло, адже їхні розміри та форма гнізда не дозволяли висиджувати яйця так, як це роблять сучасні птахи.