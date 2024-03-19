Перетворює фото у відео: Google створив новий інструмент на основі штучного інтелекту

Дослідники Google представили новий інструмент на базі ШІ — VLOGGER. Він здатний створювати реалістичні відео з однієї фотографії. VLOGGER не лише анімує обличчя, але й створює повноцінні зображення, які рухаються та жестикулюють.

VLOGGER вирізняється тим, що не вимагає індивідуального навчання для кожної фотографії і не обмежується лише анімацією обличчя. Він готовий трансформувати різні сектори, включаючи створення 3D фотореалістичних аватарів для ігор та віртуальної реальності. Актори можуть навіть оцифровувати себе для кіностудій.

Google розглядає VLOGGER як універсальний інструмент для презентацій, освітніх програм, низькошвидкісного зв'язку, віртуального оповідання історій та інтерфейсів текст-комп'ютер. Попри поточні обмеження – коротка тривалість відео, статичний фон і нерухомі фігури – ця технологія є значним кроком вперед в анімації зображень.

Нагадаємо, про можливості і небезпеки штучного інтелекту зараз багато суперечок. Наприклад, це була одна з головних тем цьогорічного Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Світ розуміє ризики продукування відвертих фейків у фото, аудіо і навіть відеоформаті. І фейки ці - що далі, то правдоподібніші. Українці ж зіткнулися з цими небезпеками ще раніше, адже Росія на повну застосовує штучний інтелект в інформаційній війні проти нас. Тож як не втрапити на гачок брехні – йдеться у сюжеті ТСН.

Фейки стають більш правдоподібними! Небезпеки штучного інтелекту під час війни

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