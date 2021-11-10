Перевершив рекорд Безоса: як Ілон Маск за два дні втратив $50 млрд

Перевершив рекорд Безоса: як Ілон Маск за два дні втратив $50 млрд

Все почалося із допису в Twitter, в якому Маск попросив підписників визначити майбутнє 10% його акцій Tesla.

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск за два дні втратив 50 мільярдів доларів на тлі стрімкого падіння акцій Tesla Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що падіння акції автомобільної компанії відбулося після того, як бізнесмен попросив 62,5 млн підписників у Twitter вирішити, чи варто йому продати 10% акцій Tesla. Маск пообіцяв дотриматися результатів опитування.

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Окрім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що незадовго до вищезгаданого допису брат Маска Кімбал продав свої акції Tesla. Останньою краплею стала заява інвестора Майкла Беррі про те, що Маск може захотіти продати акції через особисті борги.

"Це найбільше дводенне падіння в історії індексу мільярдерів Bloomberg і найбільше одноденне падіння після того, як Джефф Безос втратив 36 мільярдів доларів після розлучення з Маккензі Скотт у 2019 році", - вказують у виданні.

Останні події скоротили відрив Маска від Безоса як найбагатшої людини у світі до 83 мільярдів доларів.

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