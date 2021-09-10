Перевершував тиранозавра: в Узбекистані вчені виявили рештки нового динозавра з "акулячими" зубами

Рептилія була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії.

В Узбекистані виявили рештки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра.

Про це пише Royal Society Open Science.

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Знайденими скам'янілостями зацікавилися вчені з Канади та Японії. Вивчивши їх, вони дізналися про існування нового динозавра.

Виявилося, що рептилія мешкала на Землі 90 мільйонів років тому і при цьому була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії. До відкриття вершиною харчового ланцюжка свого часу вважали тиранозавра.

Дослідники назвали рептилію Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis).

За висновками вчених, тварина відносилася до роду кархародонтозаврів. У динозавра були "акулячі" зуби, які виростали до 15 сантиметрів в довжину.

Нагадаємо, сліди останнього з динозаврів, які блукали у Великій Британії 110 мільйонів років тому, були виявлені недалеко від білих скель Дувра.

Висота хижака досягала восьми метрів, вага варіювалася від однієї до семи тонн.

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