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Перевершував тиранозавра: в Узбекистані вчені виявили рештки нового динозавра з "акулячими" зубами

Перевершував тиранозавра: в Узбекистані вчені виявили рештки нового динозавра з "акулячими" зубами

pixabay.com

Рептилія була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії.

В Узбекистані виявили рештки нового динозавра, який міг бути головним хижаком екосистеми в Азії та перевершував навіть тиранозавра. 

Про це пише Royal Society Open Science.

Знайденими скам'янілостями зацікавилися вчені з Канади та Японії. Вивчивши їх, вони дізналися про існування нового динозавра. 

Виявилося, що рептилія мешкала на Землі 90 мільйонів років тому і при цьому була головним хижаком в харчовому ланцюзі Середньої Азії. До відкриття вершиною харчового ланцюжка свого часу вважали тиранозавра.

Дослідники назвали рептилію Улугбегзавром (Ulughbegsaurus uzbekistanensis).

За висновками вчених, тварина відносилася до роду кархародонтозаврів.  У динозавра були "акулячі" зуби, які виростали до 15 сантиметрів в довжину. 

Нагадаємо, сліди останнього з динозаврів, які блукали у Великій Британії 110 мільйонів років тому, були виявлені недалеко від білих скель Дувра.

Висота хижака досягала восьми метрів, вага варіювалася від однієї до семи тонн.

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