Перевершує суперкомп'ютери: вчені з'ясували, як працює людський мозок

Команда вчених із Дублінського коледжу Триніті заявила, що наш мозок може використовувати квантові обчислення. Якщо відкриття підтвердять, воно зможе пояснити, чому наш мозок досі перевершує суперкомп'ютери в деяких аспектах.

Про це пише Futurism.

Висновки вчених ґрунтуються на ідеї квантової заплутаності. Це явище, у якому квантовий стан двох чи більше об'єктів має описуватися у взаємозв'язку одне з одним, навіть якщо окремі об'єкти перебувають в просторі.

"Ми адаптували ідею, розроблену для експериментів, щоб довести існування квантової гравітації, за допомогою якої ви берете відомі квантові системи, які взаємодіють із невідомою системою", — сказав Крістіан Керскенс, один із дослідників.

Під час цього експерименту ірландські вчені змогли зафіксувати електрофізіологічні потенціали, які можуть спричинити, наприклад, серцебиття. "Відомою системою" в цьому випадку стали протонні обороти води в нашому мозку.

Після цього за допомогою спеціальної форми МРТ зображення виявили певний тип електричного сигналу мозку. Це був спричинений потенціал серцебиття. Його не можна виявити під час звичайного МРТ. Свої досягнення вчені пояснили квантовою заплутаністю в обертаннях протонів у мозку.

Раніше вчені з’ясували, чому в дорослому віці час летить так швидко. Дослідження вчених показало, що в міру старіння швидкість, з якою наш мозок отримує та обробляє зображення, поступово знижується, а це призводить до тимчасової невідповідності у спогадах.

Бактерії кишківника можуть впливати на мозок людини – японські вчені

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