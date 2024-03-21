Перезмінка в Антарктиці: на "Академіка Вернадського" прибула 29-та команда дослідників (фото)

На антарктичній станції “Академік Вернадський” почалася перезмінка річних експедицій. 21 березня українське судно “Ноосфера” доставило до Антарктиди 29-ту українську команду дослідників, яка замінить своїх колег, що працювали на станції цілий рік.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У науковому центрі розповіли, що розвантаження криголама триватиме кілька днів.

"Полярники мають переправити на берег 50 тонн вантажів та 140 тонн пального, необхідних для наступного року зимівлі. Оскільки через рельєф дна “Ноосфера” не може підійти до причалів станції, усе це перевозитимуть моторними човнами від протоки Пенола, де зупинилося судно, до острова Галіндез, де розташована станція", – йдеться у повідомленні.

Український криголам Ноосфера дістався Антарктиди

Нова експедиція почала свою роботу ще на борту "Ноосфери". Вчені вже почали проведення запланованих досліджень з біології, геології та геофізики.

"Зокрема, були відібрані перші зразки фітопланктону для міжнародного проєкту з вивчення можливого поширення силіконів в Антарктиці", – поділилися науковці й пообіцяли розповісти про найцікавіші результати досліджень.

“Ноосфера” з 29-ю українською антарктичною експедицією на борту вирушила з чілійського порту Пунта-Аренас до Антарктики 15 березня і дісталося крижаного континенту всього за шість днів.

"Цього разу найбурхливіша у світі протока Дрейка була дуже прихильною до нашого флагмана і поводилася на диво спокійно. Полярники навіть жартували, що пройшли Дрейком, як автобаном", – поділилися дослідники.

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