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Персеїди у серпні 2023: коли і як побачити найпотужніший зорепад року

Персеїди у серпні 2023: коли і як побачити найпотужніший зорепад року

Метеорний потік Персеїди з'являється з уламків, які залишає за собою комета Свіфта-Таттла / Фото: Associated Press

Жителі Землі зможуть побачити унікальне явище.

13 серпня можна буде спостерігати за найвищою активністю одного з найвідоміших метеорних потоків — Персеїди. 

Про це пише Space.

Персеїди є щорічним метеорним потоком, який створює в атмосфері Землі яскраве "світлове шоу", коли метеорити згорають в атмосфері Землі. Водночас щогодини можна спостерігати за понад 100 "вогняними кулями", що летять у нічному небі.

До речі, за метеорним потоком можна буде спостерігати, не виходячи з дому. На YouTube каналі відомого італійського астрономічного проєкту Virtual Telescope відбуватиметься пряма трансляція піку активності потоку Персеїди.

Нагадаємо, нещодавно в нічному небі над Італією з’явилося величезне червоне коло, яке своїми обрисами нагадувало гігантський НЛО. Химерний диск з'являвся і зникав за долі секунди, створюючи дивне світлове шоу. 

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