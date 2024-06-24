Перша людина з мозковим чипом Neuralink від Ілона Маска визнала, що його можна зламати

Перша людина, якій встановили суперечливий інтерфейс між мозком і комп'ютером Neuralink Ілона Маска, визнала, що небезпека його зламу реальна.

Про це пише Daily Star.

29-річний Ноланд Арбо був паралізований нижче шиї після нещасного випадку під час дайвінгу в християнському молодіжному таборі в червні 2016 року. Він зголосився на експериментальну процедуру, під час якої керована комп'ютером "швейна машинка" вшила електроди безпосередньо в тканину його мозку.

За словами керівника Neuralink Ілона Маска, процедура, яка відбулася під місцевою анестезією, навіть не вимагає нічного перебування в лікарні.

Але Ноланд Арбо спокійно ставиться до можливості злому: "Наразі, принаймні, злом [інтерфейсу Neuralink] не зробить багато чого. Можливо, ви зможете побачити деякі сигнали мозку, деякі дані, які збирає Link, а потім ви зможете керувати моїм курсором на екрані і змусити мене дивитися на дивні речі, але це все".

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Ноланд і програмісти Neuralink "навчили" систему інтерпретувати його бажання. Він каже, що переміщення курсору на екрані за допомогою простої думки про рух руки насправді відбувається швидше, ніж фізичне переміщення миші.

Він пояснив: "Сигнал вже надсилається до того, як ви ворушите рукою – ваш розум каже: "Гаразд, він зараз ворухне рукою", тож сигнал має пройти весь шлях донизу і назад, щоб ви змогли ворухнути рукою. Тож швидкість, з якою все це відбувається [з Neuralink], майже трохи випереджає".

Ноланд Арбо / Фото: Neuralink/X

Однією з перших речей, яку зробив затятий шахіст Ноланд після того, як система запрацювала, було переключити свій комп'ютер на партію в шахи, що спонукало Маска привітати спілкування людини з машиною як "телепатію". Сигнали можуть надходити не лише від мозку до комп'ютера, а й навпаки. Нещодавно компанія Neuralink опублікувала відео зі свинею, якій встановили прототип пристрою, що демонструє, як інженери змогли керувати ногами тварини за допомогою комп'ютера. "Це лише початок", - сказав Ноланд. "Свиня підіймає ногу несвідомо".

Він визнав, що коли система стане широко розповсюдженою, хтось обов'язково спробує зловживати нею. "Пропаганда вийде на новий рівень", - додав він. Але Ноланд оптимістично налаштований на те, що система стримувань і противаг буде введена в дію до того, як кіберсистема Ілона Маска стане звичним явищем. "Сподіваюся, до того часу вони її регулюватимуть", - продовжив він. "Але, як ми бачили з такими речами, як мистецтво штучного інтелекту, вони навіть намагаються наздогнати це. Вони кажуть: "О, ми повинні були подумати про це до того, як все це було випущено".

Ще одне питання, яке потрібно вирішити – це питання післяпродажного обслуговування. Близько 85% електродів у мозку Ноланда вже від'єдналися, і тому система не працює на повну потужність.

Ноланд Арбо / Фото: Neuralink/X

Він сподівається, що колись у майбутньому отримає оновлений інтерфейс: "В якийсь момент їм доведеться перевірити, чи безпечна операція із заміни Neuralink... Тому їм доведеться робити це на людях, у яких він вже встановлений. Я уявляю, що в такому дослідженні я міг би взяти участь".

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Нагадаємо, компанія створила голосовий фільтр із ШІ, який перетворює гнівні крики на спокійну мову. Усе для того, щоб мінімізувати стрес для працівників колцентрів.

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