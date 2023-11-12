Перша туристична місія на Місяць: стали відомі подробиці про подорож, що організовує Маск

Японський мільярдер Юсаку Маезава заявив, що його місія на Місяць, яку було заплановано на 2023 рік, "займе трохи більше часу".

Першу туристичну подорож на Місяць — проєкт dearMoon під керівництвом японського мільярдера Юсаку Маедзава та SpaceX Ілона Маска — перенесли на невизначений термін.

Про це сказав японський мільярдер Юсаку Маезава, пише The Messenger.

"Ми не впевнені і термінах, але повідомимо, щойно дізнаємось більше", — додав він.

Відомо, що місія на Місяць затримується через численні перенесення другого тестового запуску Starship, експериментальної ракети SpaceX, на якій мали летіти туристи

Хоч космічне агентство NASA виділило SpaceX мільярди доларів на розробку Starship в рамках програми Artemis, перший запуск закінчився невдачею.

Нагадаємо, раніше уфологи оприлюднили в Конгресі Мексики тіла так званих "справжніх іншопланетян". Вони кажуть, що ці муміфіковані тіла належали "не людям" із гібридною ДНК.

Тим часом космічне агентство NASA із 16 експертами буде досліджувати повідомлення про неопізнані повітряні явища.

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