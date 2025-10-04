ТСН у соціальних мережах

Перша тварина на Землі мала дивовижну особливість — науковці

Першими тваринами на Землі були морські губки.

Зародження життя на Землі

Зародження життя на Землі. Ілюстративне зображення

Нове дослідження науковців Массачусетського технологічного інституту остаточно визначило, що першими тваринами на Землі були морські губки. Їхня особливість у тому, що вони не мають внутрішніх органів.

Про це пише видання iflscience.

Тіла морських губок складаються з різних типів клітин, вони здатні харчуватися, розмножуватися та реагувати на навколишнє середовище. Проте ці тварини не мають складних органів, нервової чи травної систем.

Аналіз молекулярних слідів у стародавніх породах віком понад 541 мільйон років, до так званого «Кембрійського вибуху», підтверджує, що саме ці тварини були першими на Землі.

Учені виявили характерні молекулярні «підписи» у стародавніх породах з Оману, Індії та Сибіру та підтвердили, що саме такі специфічні сполуки виробляють сучасні кременисті губки (демоспонгії).

Сучасні морські губки / © Вікіпедія

Окрім того, науковці змогли синтезувати цю молекулу в лабораторії, використовуючи фермент, який кодується генами сучасних губок.

Це відкриття ставить скромну губку в основу нашого еволюційного дерева, а також дозволяє по-новому поглянути на зародження життя і зрозуміти, якими були перші кроки тварин на шляху до завоювання планети.

Нагадаємо, учені відновили активність мікроорганізмів, які десятки тисяч років перебували у кризі.

