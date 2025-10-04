Зародження життя на Землі. Ілюстративне зображення

Нове дослідження науковців Массачусетського технологічного інституту остаточно визначило, що першими тваринами на Землі були морські губки. Їхня особливість у тому, що вони не мають внутрішніх органів.

Про це пише видання iflscience.

Тіла морських губок складаються з різних типів клітин, вони здатні харчуватися, розмножуватися та реагувати на навколишнє середовище. Проте ці тварини не мають складних органів, нервової чи травної систем.

Аналіз молекулярних слідів у стародавніх породах віком понад 541 мільйон років, до так званого «Кембрійського вибуху», підтверджує, що саме ці тварини були першими на Землі.

Учені виявили характерні молекулярні «підписи» у стародавніх породах з Оману, Індії та Сибіру та підтвердили, що саме такі специфічні сполуки виробляють сучасні кременисті губки (демоспонгії).

Сучасні морські губки / © Вікіпедія

Окрім того, науковці змогли синтезувати цю молекулу в лабораторії, використовуючи фермент, який кодується генами сучасних губок.

Це відкриття ставить скромну губку в основу нашого еволюційного дерева, а також дозволяє по-новому поглянути на зародження життя і зрозуміти, якими були перші кроки тварин на шляху до завоювання планети.

