Перша тварина на Землі мала дивовижну особливість — науковці
Першими тваринами на Землі були морські губки.
Нове дослідження науковців Массачусетського технологічного інституту остаточно визначило, що першими тваринами на Землі були морські губки. Їхня особливість у тому, що вони не мають внутрішніх органів.
Про це пише видання iflscience.
Тіла морських губок складаються з різних типів клітин, вони здатні харчуватися, розмножуватися та реагувати на навколишнє середовище. Проте ці тварини не мають складних органів, нервової чи травної систем.
Аналіз молекулярних слідів у стародавніх породах віком понад 541 мільйон років, до так званого «Кембрійського вибуху», підтверджує, що саме ці тварини були першими на Землі.
Учені виявили характерні молекулярні «підписи» у стародавніх породах з Оману, Індії та Сибіру та підтвердили, що саме такі специфічні сполуки виробляють сучасні кременисті губки (демоспонгії).
Окрім того, науковці змогли синтезувати цю молекулу в лабораторії, використовуючи фермент, який кодується генами сучасних губок.
Це відкриття ставить скромну губку в основу нашого еволюційного дерева, а також дозволяє по-новому поглянути на зародження життя і зрозуміти, якими були перші кроки тварин на шляху до завоювання планети.
