Перше світло Всесвіту: чому Великий вибух залишається "невидимим" для телескопів

Космос, Великий вибух

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Спостереження за космосом являє собою завжди погляд у минуле. Але у нашого погляду є непереборна межа.

Світло завжди переміщається з однією і тією ж швидкістю (300 000 км/с), тому, коли ми дивимося на що-небудь, то ми бачимо об’єкти такими, якими вони були в минулому. У повсякденному житті це не має значення, але коли йдеться про спостереження за космосом, то цей аспект стає дуже важливим. Наприклад, якщо ми дивимося на Місяць, то з огляду на відстань, яку відбите сонячне світло від супутника Землі досягло наших очей, ми бачимо, яким Місяць був трохи більше секунди тому, а не таким, яким він є зараз. Світло допомагає астрономам вивчати Всесвіт, заглядаючи назад у минуле. Завдяки таким спостереженням учені з’ясували, як еволюціонували зірки, планети та галактики протягом мільярдів років. Але як би далеко в минуле ми не зазирали, ми ніколи не побачимо самого початку Всесвіту. Це неможливо і для цього є причина, пише IFLScienсe.

Перше світло Всесвіту

Астрономи вже змогли виявити перше світло, яке коли-небудь вільно переміщалося Всесвітом. Воно називається реліктове випромінювання. Це світло являє собою відлуння Великого вибуху. Приблизно через 380 000 років після Великого вибуху це перше світло змогло вільно переміщатися космосом.

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До цього світло не могло вільно переміщатися Всесвітом, адже мало надто високу енергію. Протони та нейтрони, що складають ядра атомів та електрони, які їх оточують, утворилися в перші кілька хвилин після Великого вибуху. Крім того, було багато світла з великою енергією. Тому щоразу, коли формувався атом, світло поглиналося електроном, який потім залишав протони і нейтрони.

Це відбувалося всюди. Атоми не могли захоплювати електрони, тому що світло збуджувало б їх, розриваючи атоми на частини. З точки зору світла, воно перескакувало з електрона на електрон, не зупиняючись. Тільки в міру розширення й охолодження Всесвіту атоми нарешті змогли почати формуватися без перешкод. У цей момент перше світло могло вільно рухатися.

Саме тому ми не можемо побачити, що сталося на самому початку Всесвіту. У світла не існує вільного шляху від Великого вибуху до наших телескопів. Вчені просто не можуть бачити далі реліктового випромінювання. Це перше світло і кінцева межа наших можливостей вивчення Всесвіту за допомогою електромагнітного випромінювання.

Нагадаємо, команда вчених пропонує альтернативу теорії Великого вибуху, припускаючи, що наш Всесвіт міг утворитися всередині гігантської чорної діри, яка існує в більшому, так званому «батьківському» Всесвіті. Ця нова модель прагне вирішити фундаментальні проблеми, які залишаються невирішеними в рамках стандартної космологічної моделі.

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