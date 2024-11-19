Перші дослідження ґрунту з темного боку Місяця розкрили нові факти

Вчені вперше дослідили зразки ґрунту, привезені зі зворотного боку Місяця. Аналіз показав, що Місяць зазнавав активних вулканічних процесів протягом мільярдів років — від найдавніших вивержень 4,2 мільярда років тому до "молодших" 2,8 мільярда років тому.

Ці дані оприлюднені в дослідженні, яке було опубліковано в наукових журналах Science та Nature.

Ці результати є першим науковим аналізом зразків, привезених місією Chang’e-6. У червні капсула місії доставила на Землю майже два кілограми місячного ґрунту.

Повідомляється, що Chang’e-6 стала другою місією Китаю, яка успішно приземлилася на зворотному боці Місяця, після Chang’e-4, що здійснила посадку 2019 року. Обидві місії працювали в Басейні Південний полюс-Ейткен — одному з найдавніших та найбільших кратерів Місяця, утвореному внаслідок метеоритного удару близько 4 мільярди років тому.

Аналіз зразків місячного ґрунту показав, що пил, розмір частинок якого варіюється від одного до кількох сотень мікрометрів, складається з часток різних геологічних періодів.

За словами петролога І-Гана Сюя з Академії наук Китаю, постійні удари мікрометеоритів і сонячних частинок високої енергії руйнують скелі, перетворюючи їх на пил, який розповсюджується поверхнею Місяця через відсутність атмосфери. Виявилось, що деякі пилові частинки утворилися від лави, що вивергалася на Місяць 2,83 мільярда років тому, в той час як інші мають вік 4,2 мільярда років. Це підтверджує, що вулканічна активність на Місяці тривала мільярди років, перш ніж він став стабільним і малорухомим.

Зворотний бік Місяця неможливо побачити з Землі через явище приливної синхронізації. Місія стала шостою в програмі дослідження Місяця Китаєм. За останнє десятиліття країна значно розвинула свою космічну програму, зокрема, побудувавши станцію Tiangong і висадивши марсохід на Марсі.

Нагадаємо, вчені виявили, що між мантією та ядром Місяця є частково розплавлений шар гірських порід. Це відкриття стало можливим завдяки аналізу даних з орбітальних апаратів, які вивчають твердість Місяця під впливом гравітації Землі та Сонця.

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