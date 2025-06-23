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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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388
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2 хв

Перші фото з новітнього телескопа Рубін приголомшили вчених — унікальні знімки зірок

Найпотужніший телескоп у світі показав приголомшливі знімки космосу.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Туманності Трироздільна та Лагуна

Туманності Трироздільна та Лагуна. / © Sky News

Перші знімки з камери нового гігантського космічного телескопа, встановленого в чилійських Андах, відкрили вражаючий погляд на віддалені регіони Всесвіту. Це лише початок — спостереження тривали всього 10 годин, але вже дозволили зафіксувати мільйони зірок і далеких галактик.

Фото оприлюднило Sky News.

Галактики, зображені у скупченні Діви. / © Sky News

Галактики, зображені у скупченні Діви. / © Sky News

Камера, яку називають найпотужнішою у світі, є частиною Обсерваторії Віри С. Рубін. Вона розташована високо в горах, де чисте повітря й темне небо створюють ідеальні умови для астрономічних спостережень. Вчені очікують, що в найближчі роки цей телескоп допоможе нанести на карту тисячі нових астероїдів, виявити рідкісні космічні явища, а, можливо, й розкрити загадку існування гіпотетичної дев’ятої планети Сонячної системи.

Одне з перших зображень показує туманності Лагуна й Трьохроздільна — гігантські зоряні “інкубатори”, розташовані приблизно за 9000 світлових років від Землі. Інше демонструє вражаючу кількість галактик у скупченні Діви — цілі світи, кожен з мільярдами зірок, що виглядають як крихітні світлові точки в глибокому чорному просторі.

Це лише початок десяти років безперервного спостереження, яке дасть змогу створити покадрову, надшироку хроніку змін у Всесвіті. Керівник апарату Національного наукового фонду США Браян Стоун наголосив: “Обсерваторія Рубін збере більше даних про космос, ніж усі оптичні телескопи в історії разом узяті”.

Перші фото з новітнього телескопа Рубін. / © Sky News

Перші фото з новітнього телескопа Рубін. / © Sky News

Телескоп не просто робить знімки — він створює детальний кінематографічний запис космосу. Із залученням британських дослідників очікується масштабна міжнародна обробка даних, а нові фото й відео початкової роботи мають бути оприлюднені найближчим часом.

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