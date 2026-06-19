Перші хребетні освоювали суходіл не так, як вважали вчені: що показали унікальні скам’янілості

Ранні наземні хижаки — емболомери / © Суспільне надбання

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Перші чотириногі хребетні тварини, які почали освоювати суходіл сотні мільйонів років тому, могли розвиватися зовсім не так, як вважалося раніше. Нове дослідження рідкісних скам’янілостей свідчить, що давні чотириногі, від яких згодом походять усі наземні хребетні, ймовірно, не проходили через личинкову стадію, подібну до пуголовка у сучасних амфібій.

Про це повідомило видання Live Science.

Результати роботи базуються на вивченні унікальних скам’янілостей, знайдених у формації Мейзон-Крік поблизу Чикаго.

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У центрі уваги вчених опинилися емболомери — давні хижаки, які жили від 350 до 280 мільйонів років тому. Вони поєднували риси крокодила та вугра, мешкали в річках, озерах і болотах, а дорослі особини могли виростати більш ніж до трьох метрів завдовжки.

Найціннішою знахідкою стали скам’янілості дитинчат емболомерів, яким на момент загибелі було лише кілька днів або тижнів. За словами співавтора дослідження Джейсона Пардо з Вільнюського університету та Музею Філда в Чикаго, такі рештки дають змогу побачити найраніші етапи життя тварин, що належать до давніх гілок чотириногих.

Під час дослідження науковці не виявили у молодих емболомерів зовнішніх зябер та інших ознак, які зазвичай характерні для личинок сучасних земноводних. Після цього команда перевірила рештки інших давніх тварин. Серед них були мегаліхтієві риби та айстоподи — безногі істоти зі змієподібним тілом. Ознак життєвого циклу, подібного до сучасних амфібій, дослідники не виявили і в них.

На думку авторів роботи, це може свідчити про те, що багато ранніх чотириногих розвивалися без різкої метаморфози. Тобто вони поступово дорослішали, не проходячи окрему личинкову стадію.

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Співавтор роботи Ар’ян Манн також зазначив, що подібні скам’янілості ранніх стадій розвитку таких тварин раніше майже не траплялися.

Запрошений науковець Кембриджського університету Тім Смітсон, який не брав участі в дослідженні, назвав роботу важливим внеском у вивчення розвитку ранніх чотириногих. За його словами, результати можуть свідчити, що «найдавніші чотириногі, які зробили перші кроки на суші, могли покладатися на репродуктивні та розвиткові стратегії своїх предків».

Водночас не всі фахівці вважають відкриття революційним. Професор Уппсальського університету Пер Альберг зазначив, що вчені давно знали: різні групи ранніх чотириногих могли розвиватися по-різному. За його словами, наявність личинкової стадії в окремих груп не означає, що вона була характерною для всіх перших наземних хребетних.

Нагадаємо, раніше викопний череп віком близько одного мільйона років змусив учених переглянути давні уявлення про еволюцію людини.

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