Перші після Оксфорда: КІМО запускає еру ШІ в українських університетах
«Наш принцип простий: не забороняти, а керувати технологіями й спрямовувати їх на користь освіти», — Валерій Копійка, директор ННІМВ.
Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (КІМО) офіційно подав заявку на приєднання до ChatGPT Edu — освітньої версії генеративного штучного інтелекту, створеної компанією OpenAI спеціально для університетів, дослідницьких центрів і навчальних програм.
«Наш принцип простий: не забороняти, а керувати технологіями й спрямовувати їх на користь освіти», — зазначив директор ННІМВ Валерій Копійка.
Це рішення відкриває для студентів, викладачів та науковців КІМО нові можливості — від персоналізованого навчання до використання AI-інструментів у дослідженнях.
Що дає ChatGPT Edu і чим відрізняється від звичайного ChatGPT:
Студентам — моделювання навчальних кейсів, розвиток критичного мислення, персоналізовані поради.
Викладачам — створення навчальних матеріалів, тестів і презентацій за лічені хвилини.
Інституту — безпечну, контрольовану освітню інфраструктуру з аналітичними можливостями.
Система працює з понад 50 мовами, має підвищений рівень безпеки, шифрування даних і внутрішню інституційну конфіденційність.
Також ChatGPT Edu дозволяє університетам створювати власних “GPT-асистентів” — інтелектуальних помічників для кафедр, предметів або наукових груп.
Особливий акцент зроблено на “Study Mode” — навчальному режимі, який не просто дає відповіді, а допомагає студенту розібратись у темі покроково, розвиваючи критичне мислення.
У КІМО наголошують: мета підсилити можливості та експертизи викладачів і максимально покращити сучасний рівень знань у студентів за допомогою ШІ.
Таким чином, КІМО стає першим українським університетом, який розпочинає офіційний процес інтеграції ChatGPT Edu в навчання.
Інститут прагне створити безпечне, інноваційне та інтелектуальне освітнє середовище майбутнього.