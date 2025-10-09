ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Перші після Оксфорда: КІМО запускає еру ШІ в українських університетах

«Наш принцип простий: не забороняти, а керувати технологіями й спрямовувати їх на користь освіти», — Валерій Копійка, директор ННІМВ.

Перші після Оксфорда: КІМО запускає еру ШІ в українських університетах

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка (КІМО) офіційно подав заявку на приєднання до ChatGPT Edu — освітньої версії генеративного штучного інтелекту, створеної компанією OpenAI спеціально для університетів, дослідницьких центрів і навчальних програм.

«Наш принцип простий: не забороняти, а керувати технологіями й спрямовувати їх на користь освіти», — зазначив директор ННІМВ Валерій Копійка.

Це рішення відкриває для студентів, викладачів та науковців КІМО нові можливості — від персоналізованого навчання до використання AI-інструментів у дослідженнях.

Що дає ChatGPT Edu і чим відрізняється від звичайного ChatGPT:

  • Студентам — моделювання навчальних кейсів, розвиток критичного мислення, персоналізовані поради.

  • Викладачам — створення навчальних матеріалів, тестів і презентацій за лічені хвилини.

  • Інституту — безпечну, контрольовану освітню інфраструктуру з аналітичними можливостями.

Система працює з понад 50 мовами, має підвищений рівень безпеки, шифрування даних і внутрішню інституційну конфіденційність. 

Також ChatGPT Edu дозволяє університетам створювати власних “GPT-асистентів” — інтелектуальних помічників для кафедр, предметів або наукових груп.

Особливий акцент зроблено на “Study Mode” — навчальному режимі, який не просто дає відповіді, а допомагає студенту розібратись у темі покроково, розвиваючи критичне мислення.

У КІМО наголошують: мета підсилити можливості та експертизи викладачів і максимально покращити сучасний рівень знань у студентів за допомогою ШІ. 

Таким чином, КІМО стає першим українським університетом, який розпочинає офіційний процес інтеграції ChatGPT Edu в навчання.

Інститут прагне створити безпечне, інноваційне та інтелектуальне освітнє середовище майбутнього.

