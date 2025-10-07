Перші у світі навушники з вбудованою камерою: кому вони підійдуть і які переваги мають (фото)

Створено навушники з камерою MusicCam Фото: Скриншот VibeLens

Реклама

Інноваційний гаджет — бездротові навушники MusicCam із вбудованою 2К-камерою. презентували експерти компанії VibeLens. Розробники позиціонують свій винахід як універсальну альтернативу громіздким екшн-камерам і вразливим до води смарт-окулярам, пропонуючи новий рівень свободи для знімання «від першої особи» (POV).

Про це йдеться у презентації на kickstarter.

Новинка, яка вже успішно збирає кошти на Kickstarter, поєднує в собі функції прослуховування, розмов та високоякісного відеозапису. Пристрій, який важить лише 50 грамів, став справжньою «гібридною» гарнітурою, що дозволяє фіксувати події, не відволікаючись від самого моменту.

Реклама

Створено навушники з камерою MusicCam Фото: Скриншот VibeLens

Технології: 2К-відео, кісткова провідність та AI

Серцем MusicCam є 6-осьова HD-камера зі стабілізацією, що знімає відео у якості 2K із широким кутом огляду 180 градусів. Для точного кадрування об’єктив має унікальну можливість регулюватися на 30 градусів.

Аудіо: Навушники використовують технологію кісткової провідності, залишаючи вуха відкритими. Це критично важливо для безпеки під час активного відпочинку (велосипед, біг) та спілкування.

Зв’язок: Два мікрофони оснащені системою активного шумозаглушення (ENC), ефективно ізолюючи голос користувача від шуму вітру, транспорту та натовпу.

Інтелект: Вбудована система штучного інтелекту Smart Vision пропонує унікальні можливості, зокрема переклад у реальному часі з понад 100 мов, розпізнаючи знаки, меню та пам’ятки. Користувач може ставити AI запитання, отримуючи поради щодо місць або прогноз погоди.

Реклама

Створено навушники з камерою MusicCam Фото: Скриншот VibeLens

Надійність та автономність

Завдяки водонепроникності рівня IPX8 гарнітура витримує занурення до 20 метрів, що дає змогу використовувати її навіть для плавання.

Акумулятор ємністю 600 мАг забезпечує 2,6 години безперервного запису відео або до 15 годин прослуховування музики. Приємним бонусом є функція швидкого заряджання: до 80% батарея відновлюється лише за 15 хвилин.

Керування здійснюється через кнопки на корпусі або мобільний застосунок, де можна вибрати оптимальний формат запису: вертикальний (для TikTok, Reels) або 16:9 (для YouTube). Вбудована пам’ять на 32 ГБ спрощує зберігання та обмін контентом.

На етапі краудфандингу MusicCam доступні за ціною 199 доларів, тоді як планована роздрібна ціна становитиме 399 доларів. Проєкт вже залучив понад 372 000 доларів від спонсорів, підтверджуючи високий інтерес до цієї «розумної» гарнітури.

Реклама

Раніше йшлося про те, що для багатьох водіїв дорога без музики здається неповною. Хтось обирає радіо, інші — улюблені треки, подкасти або аудіокниги. Тож, чи можна поєднати задоволення і безпеку?..