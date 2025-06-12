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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
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Вперше в історії вчені отримали фото полюса Сонця — знімки вражають

Solar Orbiter уперше зазирнув на південний полюс Сонця під кутом 17°.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Південний полюс Сонця

Південний полюс Сонця / © ESA

Космічний апарат Solar Orbiter став першим, кому вдалося сфотографувати полюси Сонця не з «рівня екватора», а з нахиленої орбіти. 16–17 березня апарат зафіксував південний полюс під кутом 15°, а 23 березня досяг кута 17°.

Про це повідомило Європейське космічне агенство.

Усі попередні знімки нашої зірки були зроблені з екваторіального ракурсу. Solar Orbiter, нахиливши свою орбіту, вперше показав Сонце під кутом 17°, що дозволило безпосередньо побачити його південний полюс.

Південний полюс Сонця / © ESA

Південний полюс Сонця / © ESA

Перші зображення отримано трьома інструментами Solar Orbiter: PHI, EUI і SPICE. Вони дозволили вивчити магнітне поле, температуру та динаміку речовини у верхніх шарах Сонця.

На знімках виявлено безладну структуру магнітного поля на південному полюсі, що свідчить про настання сонячного максимуму. У цей період магнітне поле Сонця змінюється, і в межах одного полюса можуть одночасно існувати ділянки з протилежною полярністю.

Інструмент SPICE також уперше виміряв швидкість руху іонів у перехідному шарі атмосфери Сонця. Це стало можливим завдяки застосуванню методу доплерівських вимірювань, що дозволяє фіксувати швидкість викиду речовини з поверхні зорі.

Завдяки цим спостереженням науковці зможуть краще зрозуміти, як формується сонячний вітер і як змінюється сонячне магнітне поле протягом 11-річного циклу.

Очікується, що повний набір даних Solar Orbiter за перший полярний проліт буде передано на Землю до жовтня 2025 року. У найближчі роки апарат ще більше нахилить свою орбіту — наступний кут у 24° буде досягнуто у грудні 2026 року, а в червні 2029 року — 33°.

Нагадаємо, під кригою Антарктиди вчені знайшли загублений світ розміром з Бельгію. Давній світ, колись мав ріки, ліси, а можливо, навіть пальми.

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